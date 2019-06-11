Москалькова рассказала о жалобах в 2018 году по вопросам здравоохранения

© Фото предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Большинство обращений по вопросам здравоохранения, поступивших уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в 2018 году, касались оказания медицинской помощи, следует из доклада о деятельности уполномоченного, опубликованного на сайте " Большинство обращений по вопросам здравоохранения, поступивших уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в 2018 году, касались оказания медицинской помощи, следует из доклада о деятельности уполномоченного, опубликованного на сайте " Российской газеты ".

"В 2018 году к уполномоченному поступило 732 обращения по вопросам здравоохранения. В результате проверок установлено, что в ряде случаев нарушения прав граждан подтвердились, в связи с чем были приняты меры реагирования", - говорится в тексте доклада.

Отмечается, что наибольший удельный вес составляют обращения по вопросам оказания медицинской помощи, которых было 447. Граждане жаловались на ее недоступность и неудовлетворительное качество.

Как следует из доклада, на втором месте в этой категории находятся обращения, связанные с нарушениями прав граждан при оказании им психиатрической помощи, неудовлетворительным состоянием психиатрических больниц и дефицитом квалифицированных кадров.

Третье место по количеству занимают обращения по вопросам обязательного медицинского страхования – они поднимались в 52 письмах, что на 10% больше, чем в 2017 году (47). В докладе отмечается, что анализ обращений свидетельствует о недостаточном финансировании и дефиците бюджетов ОМС всех уровней.

"Далее следуют обращения в защиту права на лекарственное обеспечение (51), число которых уменьшилось на 19%, преимущественно в связи с первыми результатами лекарственного импортозамещения. Граждан наиболее часто волнуют тенденция к удорожанию лекарственных препаратов, случаи их фальсификации, отсутствие контроля за реализацией через интернет, нерациональное использование средств ОМС на лекарственное обеспечение", - говорится в докладе.

Всего в 2018 году омбудсмену благодаря поддержке компетентных государственных органов удалось оказать содействие в защите права на охрану здоровья и медицинскую помощь 30,2 тысячи граждан по 44 жалобам, 3 из которых были коллективными.