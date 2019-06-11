Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T00:25Z
https://ria.ru/20190611/1555465688.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152105/11/1521051144_0:57:853:536_1036x0_80_0_0_9794fe2d5c86c0eec2185c3461f94174.jpg
РИА Новости

Москалькова рассказала о жалобах в 2018 году по вопросам здравоохранения

00:25
112
© Фото предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человекаУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Фото предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Большинство обращений по вопросам здравоохранения, поступивших уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в 2018 году, касались оказания медицинской помощи, следует из доклада о деятельности уполномоченного, опубликованного на сайте "Российской газеты".
"В 2018 году к уполномоченному поступило 732 обращения по вопросам здравоохранения. В результате проверок установлено, что в ряде случаев нарушения прав граждан подтвердились, в связи с чем были приняты меры реагирования", - говорится в тексте доклада.
Отмечается, что наибольший удельный вес составляют обращения по вопросам оказания медицинской помощи, которых было 447. Граждане жаловались на ее недоступность и неудовлетворительное качество.
Как следует из доклада, на втором месте в этой категории находятся обращения, связанные с нарушениями прав граждан при оказании им психиатрической помощи, неудовлетворительным состоянием психиатрических больниц и дефицитом квалифицированных кадров.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Вчера, 23:57
Москалькова: назрела необходимость изменить уголовно-исполнительную систему
Третье место по количеству занимают обращения по вопросам обязательного медицинского страхования – они поднимались в 52 письмах, что на 10% больше, чем в 2017 году (47). В докладе отмечается, что анализ обращений свидетельствует о недостаточном финансировании и дефиците бюджетов ОМС всех уровней.
"Далее следуют обращения в защиту права на лекарственное обеспечение (51), число которых уменьшилось на 19%, преимущественно в связи с первыми результатами лекарственного импортозамещения. Граждан наиболее часто волнуют тенденция к удорожанию лекарственных препаратов, случаи их фальсификации, отсутствие контроля за реализацией через интернет, нерациональное использование средств ОМС на лекарственное обеспечение", - говорится в докладе.
Всего в 2018 году омбудсмену благодаря поддержке компетентных государственных органов удалось оказать содействие в защите права на охрану здоровья и медицинскую помощь 30,2 тысячи граждан по 44 жалобам, 3 из которых были коллективными.
По 30 жалобам оказано содействие по вопросам оказания качественной медицинской помощи в медицинских учреждениях; по 12 жалобам - по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами для медицинского применения; по 1 жалобе - по вопросу оформления учетной медицинской документации; по 1 жалобе - по вопросу обеспечения конфиденциальности персональных данных пациентов.
Татьяна Москалькова
Вчера, 23:19
Больше всего обращений по ЖКХ омбудсмен получила из Москвы
000000
Обсудить 0
Татьяна МоскальковаРоссияОбщество
Рекомендуем
Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о жалобах в 2018 году по миграции
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о жалобах на организацию публичных мероприятий
Татьяна Москалькова
Москальковой в 2018 году поступило 358 жалоб на административные нарушения
Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем
Сирийский министр оценил угрозу атак ИГ* для работы нефтяного сектора
Лента
новостей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала об обращениях по защите прав граждан из-за рубежа
Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала об оправдательных приговорах в 2018 году
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова: назрела необходимость изменить уголовно-исполнительную систему
Вблизи Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,1
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова хочет упростить получение гражданства РФ жителями бывшего СССР
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова выступила за отмену уголовной ответственности за репосты
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Эмиссар США посетит Судан, где призовет стороны конфликта к переговорам
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о жалобах в уголовно-процессуальной сфере
СК проверяет сообщения о массовой драке со стрельбой в грозненской школе
Вид на Идлиб
Посол России в Сирии назвал обвинения по Идлибу частью информационной войны
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Количество жалоб омбудсмену на сферу образования снизилось в 2018 году
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Эксперты рассказали, на кого хотят учиться выпускники российских школ
03:35РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
03:27США призвали Косово и Сербию к диалогу в годовщину бомбардировок Югославии
03:23WSJ: покойный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
03:20СМИ: силы ПВО Саудовской Аравии сбили направленные из Йемена беспилотники
03:19ВЦИОМ рассказал, с чем у граждан ассоциируется слово "Россия"
03:18Мэр Владивостока планирует посетить КНДР
03:18МГУ подготовил к запуску три сверхмалых космических аппарата
03:16Милонов предложил ввести для старшеклассников военно-туристические игры
03:12ВЦИОМ: армия и флот вызывают гордость у каждого пятого россиянина
03:10ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
03:06Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ
03:05Генпрокуратура истребовала у полиции дело Голунова, сообщил его адвокат
03:04Производитель ракет "Ангара" сорвал заводские сроки
02:50Москалькова хочет выработать единый подход к проблеме взыскания алиментов
02:47СМИ: в Польше нашли туннель, который может вести к Янтарной комнате
02:42Путин и принц Абу-Даби отметили важность стабильности в Персидском заливе
02:12В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
02:11Венесуэльцы стали чаще просить убежище в ЕС после начала кризиса в стране
02:02СМИ: хуситы атаковали с дронов военную авиабазу в Саудовской Аравии
Лента новостейМолния