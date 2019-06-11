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РИА Новости

Помпео не разрешил вывесить на американских посольствах флаг ЛГБТ

00:08
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Решение не вывешивать в этом году на американских посольствах в ряде стран радужные флаги ЛГБТ в связи с объявленным месяцем ЛГБТ в США связано с позицией госсекретаря Майка Помпео, заявила в понедельник журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"Министр имеет мнение, что (на посольствах - ред.) должен быть только американский флаг", - сказала Ортагус.
Она отослала прессу к прошлым высказываниям Помпео о его уважительном отношении к меньшинствам и посоветовала поискать в интернете фотографии сотрудников посольства, которые празднуют это событие.
Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отклонила запросы посольств о размещении радужных флагов на флагштоках в июне, во время празднования "месяца гордости" ЛГБТ. Среди стран, которые направили соответствующие запросы в госдепартамент США и получили отказ, были Израиль, Бразилия, Германия и Латвия.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа запускает глобальную кампанию, чтобы положить конец криминализации гомосексуальности в десятках стран. Во главе кампании стоит посол США в Германии Ричард Гренелл - наиболее высокопоставленный открытый гей в администрации Трампа.
"Месяц гордости" ЛГБТ отмечается ежегодно в июне. Празднования включают парады, пикники, вечеринки, семинары и концерты. Их целью является признание влияния, которое члены ЛГБТ-сообщества оказали на историю на локальном, национальном и международном уровнях.
Представитель ЛГБТ-сообщества с флагом
8 июня, 07:55
СМИ: власти США отказали посольствам в размещении ЛГБТ-флагов на флагштоках
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