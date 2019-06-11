Помпео не разрешил вывесить на американских посольствах флаг ЛГБТ

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Решение не вывешивать в этом году на американских посольствах в ряде стран радужные флаги ЛГБТ в связи с объявленным месяцем ЛГБТ в США связано с позицией госсекретаря Майка Помпео, заявила в понедельник журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"Министр имеет мнение, что (на посольствах - ред.) должен быть только американский флаг", - сказала Ортагус.

Она отослала прессу к прошлым высказываниям Помпео о его уважительном отношении к меньшинствам и посоветовала поискать в интернете фотографии сотрудников посольства, которые празднуют это событие.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа отклонила запросы посольств о размещении радужных флагов на флагштоках в июне, во время празднования "месяца гордости" ЛГБТ. Среди стран, которые направили соответствующие запросы в госдепартамент США и получили отказ, были Израиль, Бразилия, Германия и Латвия.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа запускает глобальную кампанию, чтобы положить конец криминализации гомосексуальности в десятках стран. Во главе кампании стоит посол США в Германии Ричард Гренелл - наиболее высокопоставленный открытый гей в администрации Трампа.