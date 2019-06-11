В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обвиняемый по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Аловадин Михроччен во время избрания меры пресечения в Черёмушкинском суде Москвы. 10 июня 2019

Обвиняемый по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Аловадин Михроччен во время избрания меры пресечения в Черёмушкинском суде Москвы. 10 июня 2019

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

О заключении под стражу подозреваемых ходатайствовало обвинение. Срок ареста суд установил до 8 августа.

Тело Сергея Чуева было обнаружено в ночь на 8 июня в парке на Южнобутовской улице.

По данным следствия, спортсмен, находясь с девушкой на мосту в парке, сделал замечание компании мужчин, которые "выражались грубой нецензурной бранью и оскорбительно приставали к людям".

Возник конфликт, подозреваемые избили спортсмена, тот упал с моста в воду вместе с одним из нападавших, который продолжал наносить удары. Чуев скончался на месте происшествия.

Компания мужчин затем избила девушку потерпевшего и других людей, отдыхающих в парке.