В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
О заключении под стражу подозреваемых ходатайствовало обвинение. Срок ареста суд установил до 8 августа.
Тело Сергея Чуева было обнаружено в ночь на 8 июня в парке на Южнобутовской улице.
По данным следствия, спортсмен, находясь с девушкой на мосту в парке, сделал замечание компании мужчин, которые "выражались грубой нецензурной бранью и оскорбительно приставали к людям".
Возник конфликт, подозреваемые избили спортсмена, тот упал с моста в воду вместе с одним из нападавших, который продолжал наносить удары. Чуев скончался на месте происшествия.
Компания мужчин затем избила девушку потерпевшего и других людей, отдыхающих в парке.
Подозреваемых в преступлении задержали 8 июня в одном из столичных торговых центров, где они обедали.