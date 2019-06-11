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РИА Новости

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

00:00
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОбвиняемый по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Аловадин Михроччен во время избрания меры пресечения в Черёмушкинском суде Москвы. 10 июня 2019
Обвиняемый по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Аловадин Михроччен во время избрания меры пресечения в Черёмушкинском суде Москвы. 10 июня 2019
© РИА Новости / Антон Денисов
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Обвиняемый по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Аловадин Михроччен во время избрания меры пресечения в Черёмушкинском суде Москвы. 10 июня 2019
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
О заключении под стражу подозреваемых ходатайствовало обвинение. Срок ареста суд установил до 8 августа.
Тело Сергея Чуева было обнаружено в ночь на 8 июня в парке на Южнобутовской улице.
Скриншот видео с места преступления в парке на Южнобутовской улице
9 июня, 03:04
СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
По данным следствия, спортсмен, находясь с девушкой на мосту в парке, сделал замечание компании мужчин, которые "выражались грубой нецензурной бранью и оскорбительно приставали к людям".
Возник конфликт, подозреваемые избили спортсмена, тот упал с моста в воду вместе с одним из нападавших, который продолжал наносить удары. Чуев скончался на месте происшествия.
Компания мужчин затем избила девушку потерпевшего и других людей, отдыхающих в парке.
Подозреваемых в преступлении задержали 8 июня в одном из столичных торговых центров, где они обедали.
Видео допроса подозреваемого в убийстве спортсмена Сергея Чуева
Вчера, 19:01
Опубликовано видео допроса задержанного по делу об убийстве борца в Москве
6402072
Обсудить 9
Следственный комитет РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Это... Ну в общем, который раз за эти полгода преступники не имеют национальности.
11 июня, 02:00
Сельский реднек
1100000
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Опубликовано видео допроса задержанного по делу об убийстве борца в Москве
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