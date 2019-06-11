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РИА Новости

Ученые выяснили, как организм реагирует на длительные авиаперелеты

Вчера, 08:00
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© Depositphotos / kastoЖенщина в салоне самолета
Женщина в салоне самолета
© Depositphotos / kasto
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Недавно ученые подсчитали, что у рядом сидящих пассажиров самолета риск заразиться гриппом повышается на восемьдесят процентов. Длительный полет чреват обострением тромбофлебита. Бояться же высокой радиации, наоборот, не стоит. Что происходит с организмом в полете и как это отражается на здоровье — в материале РИА Новости.

Синдром экономкласса

На большой высоте организм оказывается в довольно специфических условиях. В первую очередь сказывается пониженное парциальное давление кислорода. Именно поэтому высокогорные альпинисты используют кислородные маски. В герметичном салоне пассажирского лайнера поддерживается давление примерно как на высоте 1800-2400 метров над уровнем моря. Это терпимо, но все-таки ниже того, к чему привыкло большинство живущих на равнинах и побережьях.
По мере набора высоты, когда давление в самолете уменьшается, организм начинает немножко "закипать". Растворенные в наших жидкостях газы образуют пузырьки и рвутся наружу. Некоторые ощущают это как легкое покалывание в ушах или даже метеоризм в кишечнике. Снижение самолета, наоборот, ощущается как давление на барабанные перепонки, пазухи носа, что может оказаться болезненным. В целом же подавляющее большинство пассажиров переносит эти перепады давления нормально.
Не страшна и другая проблема на большой высоте — мороз ниже пятидесяти градусов Цельсия. В самолете поддерживается комфортная температура. А вот влажность мала — всего примерно двадцать процентов. Из-за этого во время полета нередко возникают ощущения сухости кожи, раздражение носоглотки, кашель, чихание.
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Все это, впрочем, мелочи по сравнению с гиподинамией — малой подвижностью. Сидеть в одном положении в узком кресле даже короткое время некомфортно, а если полет длится более трех часов, еще и опасно.
В положении сидя пережимаются артерии, сосуды, нарушается кровоток. Это может вызвать застой лимфы и, как следствие, отек ног даже у здорового человека, не говоря уже о тех, кто страдает такими системными заболеваниями, как нарушения сердечно-сосудистой системы, функций печени, почек.
Гиподинамия грозит обострением или возникновением тромбофлебита — воспаления стенок вен, что приводит к образованию тромбов. Страдают главным образом те, кто путешествует экономклассом. Вот почему пожилым и всем, кто в группе риска, врачи рекомендуют бинтовать ноги или надевать компрессионные чулки. Они сдавливают поверхностные вены, и кровоток устремляется по глубоким венам. Полезно также периодически разминаться, прохаживаться по салону, больше пить.
Ученые из Федерального университета Минас-Жерайс (Бразилия) отмечают, что условия на борту весьма способствуют тромбофлебиту, который может развиться спустя дни и недели после перелета: неподвижность, высотная гипоксия (из-за низкого парциального давления кислорода), низкая влажность. Кроме того, в группе риска находятся люди с лишним весом, те, кто принимает гормональные контрацептивы или заместительную гормональную терапию, у кого рак. Играют роль также генетическая предрасположенность к тромбозам, возраст, вредные привычки и многое другое.
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosМногие неблагоприятные факторы зависят от длительности полета и высоты
Факторы риска при длительных полетах на самолете
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
Многие неблагоприятные факторы зависят от длительности полета и высоты

Доза излучения

Солнечное и особенно космическое излучение способно повреждать клетки ДНК. Конечно, у организма есть множество механизмов восстановления, "ремонта" носителей генетической информации. Но если повреждений слишком много или они очень сильные, как, например, двухнитевые разрывы ДНК, ткани не успевают регенерироваться, в генах накапливаются мутации, что влечет за собой проблемы со здоровьем и поведением.
На Земле от космических лучей и солнечного излучения нас защищает атмосфера. Чем выше мы поднимаемся, тем она тоньше, тем больше мы облучаемся. Корпус самолета задерживает лишь ультрафиолет, остальные виды более жесткого излучения проходят беспрепятственно. Однако получаемые дозы очень малы: в час примерно три микрозиверта.
В журнале Scientific American подсчитали дозу излучения, которую получил самый часто летающий пассажир в мире. В 2017 году им стал бизнесмен Том Стакер. За 14 лет он налетал почти 30 миллионов километров. При этом риск развития рака у него вырос всего на полпроцента.
Доза излучения, полученная за время двух семичасовых перелетов, будет равносильна тому, что организм получит от одного рентгена грудной клетки.
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От насморка к трепанации

В королевский госпиталь города Перт в Австралии обратился 31-летний мужчина с жалобами на заложенность носа, шум в ушах, боли в области лица. Выяснилось, что он каждые две недели летал самолетом на работу.
Врачи заподозрили у него воспаление кости за ухом (мастоидит) и сделали компьютерную томографию головы. На снимке справа обнаружилась большая полость, заполненная воздухом. Больному пришлось делать трепанацию черепа.
Это всего четвертый описанный в научной литературе случай пневмоцефалии, связанный с частыми перелетами. Несмотря на исключительную редкость, ученые считают, что часто летающие люди находятся в группе риска.
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В одном салоне с вирусом

Смена часовых поясов может сбить внутренние часы организма. Человек будет испытывать бессонницу, усталость. Если предстоит весь день работать и затем снова лететь, может накопиться нервное напряжение, стресс. Все это напрямую ослабляет иммунную защиту, делает организм подверженным инфекциям. В таком состоянии даже внутренняя микрофлора может стать источником воспаления, не говоря уже о возбудителях опасных болезней.
То, что авиасообщение способствует распространению инфекций, особенно опасных, известно давно. Нынешняя вспышка кори в США во многом обязана приезжим из других стан, где ситуация с этим вирусным заболеванием неблагополучна. Об этом заявили недавно ученые из США, Канады и Австралии.
Если от кори большинство жителей развитых стран защищают прививки, то от других инфекций, как, например, от лихорадки Денге, различных штаммов гриппа, защиты часто нет. Впрочем, и здесь нет причины для паники.
Ученые из Университета Эмори (США) решили оценить вероятность заражения гриппом во время трансконтинентальных перелетов. Они исходили из того, что инфекция передается воздушно-капельным путем, поэтому передвижение пассажиров и членов команды по салону способствует ее распространению. Эксперимент во время реальных перелетов показал, что у тех, кто сидит в непосредственной близости от больного, в пределах одного ряда и двух кресел по бокам, риск заражения повышается до 80 процентов и больше. Для остальных — всего три процента.
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