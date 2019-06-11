В Риме туристам запретили гулять с голым торсом и вешать "любовные замки"

Вид на одну из старейших улиц Рима Виа деи Кондотти с Испанской лестницы

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Городской совет итальянской столицы обновил и расширил список запретов для туристов, причем часть норм датируются 1947 годом, Городской совет итальянской столицы обновил и расширил список запретов для туристов, причем часть норм датируются 1947 годом, сообщает Independent.

Власти итальянской столицы запретили мужчинам ходить на публике с обнаженным торсом, а также вешать "любовные замки" на перила мостов. Кроме того, теперь нельзя употреблять пачкающую еду рядом с популярными туристическими достопримечательностями - такими, например, как фонтан Треви.

Продажа мест в очереди за билетами в некоторые из крупнейших туристических объектов, например, в музеи Ватикана или Колизей, теперь вне закона. Римские власти угрожают суровыми штрафами для тех, кого поймают на купании в городских фонтанах. А на Испанской лестнице теперь нельзя касаться ступенек колесами чемоданов - их туристам придется нести.

"Старые правила были обновлены, чтобы приспособиться к потребностям современного общества", - пояснил Марко Кардилли, замначальника управления кадров и безопасности в Римском совете.