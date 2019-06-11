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РИА Новости
Туризм

В Риме туристам запретили гулять с голым торсом и вешать "любовные замки"

01:03
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© РИА Новости / Сергей МамонтовВид на одну из старейших улиц Рима Виа деи Кондотти с Испанской лестницы
Вид на одну из старейших улиц Рима Виа деи Кондотти с Испанской лестницы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Городской совет итальянской столицы обновил и расширил список запретов для туристов, причем часть норм датируются 1947 годом, сообщает Independent.
Власти итальянской столицы запретили мужчинам ходить на публике с обнаженным торсом, а также вешать "любовные замки" на перила мостов. Кроме того, теперь нельзя употреблять пачкающую еду рядом с популярными туристическими достопримечательностями - такими, например, как фонтан Треви.
Продажа мест в очереди за билетами в некоторые из крупнейших туристических объектов, например, в музеи Ватикана или Колизей, теперь вне закона. Римские власти угрожают суровыми штрафами для тех, кого поймают на купании в городских фонтанах. А на Испанской лестнице теперь нельзя касаться ступенек колесами чемоданов - их туристам придется нести.
"Старые правила были обновлены, чтобы приспособиться к потребностям современного общества", - пояснил Марко Кардилли, замначальника управления кадров и безопасности в Римском совете.
За нарушение этих норм грозят штрафы - до 450 евро.
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