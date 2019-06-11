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РИА Новости

Кому грозит миллион протестующих на улицах Гонконга

Вчера, 08:00
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© REUTERS / Thomas PeterДемонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019
© REUTERS / Thomas Peter
МОСКВА, 11 июня — РИА Новости, Софья Мельничук. В минувшие выходные на улицы Гонконга вышли сотни тысяч человек. Организаторы протестов говорят о миллионе участников. Это одна из самых масштабных политических акций в истории специального административного района Китая. Чем недовольны гонконгцы, разбиралось РИА Новости.

Историческое шествие

Шествие переросло в массовое днем в воскресенье. У парка Виктории собралось несколько тысяч человек: бизнесмены, инвесторы, студенты, журналисты, люди в инвалидных креслах... Многие одеты в белое — символ чистоты и света. В руках — таблички с лозунгом: "Нет экстрадиции в Китай".
Официально мирное шествие против нового закона о выдаче преступников материковому Китаю должно было начаться несколько позднее, однако толпа образовалась раньше запланированного. Транспортная инфраструктура не справлялась, поезда метро не останавливались из-за скопления людей на перронах. Прошел час, и протестующие потребовали у полиции предоставить им больше места, пустить всех на проезжую часть. Требование удовлетворили. Процессия растянулась на четыре километра, людей не останавливала даже 30-градусная жара.
Некоторые транспаранты гласили: "В отставку Керри Лам!" (главу города. — Прим. ред.). Сама она в это время присутствовала на мероприятии, посвященном развитию гуманитарных связей между молодежью Гонконга и континентального Китая.
© REUTERS / Tyrone SiuДемонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019

Аресты и столкновения с полицией

Хотя протест был мирный, не обошлось без инцидентов. К половине седьмого вечера сообщали о семи задержанных за кражу, порчу общественного имущества и нападение на полицейских.
С наступлением темноты толпа не разошлась, а около десяти вечера митингующие попытались возвести на проезжей части баррикады из металлических заграждений. Полиция применила слезоточивый газ.
У Законодательного совета Гонконга, где 12 июня пройдет голосование по новому закону, также много людей. Некоторые собираются оставаться там до дня голосования.
Как рассказали РИА Новости участники демонстраций, в целом все проходило спокойно. "Я провела на акции шесть часов, и полицейских практически не видела. Они появлялись группами в разных местах и просто наблюдали, — говорит одна из собеседниц РИА, пожелавшая остаться неназванной. — В соцсетях проходила информация, что где-то раздавали людям еду и разрешали пользоваться туалетом, были волонтеры с продуктами".
Недовольство, по словам очевидцев, выражали в основном из-за того, что на улицах царило столпотворение, однако полицейские не всегда открывали для прохода проезжую часть. "Представьте, вы несколько часов стоите в толпе, а рядом абсолютно пустая дорога", — возмущается собеседница, уточняя, что до перепалок с представителями власти при ней не доходило.
© AP Photo / Vincent YuСтолкновение демонстрантов с полицией в Гонконге. 10 июня 2019
Столкновение демонстрантов с полицией в Гонконге. 10 июня 2019
© AP Photo / Vincent Yu
Столкновение демонстрантов с полицией в Гонконге. 10 июня 2019

Противоречивый закон о выдаче Китаю

С 1997 года Гонконг — часть Китайской Народной Республики, но с особым статусом: специальный административный район. Это означает, что в рамках принципа "одна страна — две системы", предложенного бывшим фактическим руководителем КНР Дэн Сяопином, Гонконгу предоставлена широкая автономия. В частности, все вопросы на своей территории (за исключением тех, что касаются обороны и внешней политики) правительство Гонконга имеет право решать самостоятельно.
Сейчас, согласно закону о преступниках, скрывающихся от правосудия, Гонконг может подписывать соглашения о выдаче беглецов с любой страной, кроме КНР. Это значит, что правонарушителей нельзя выдать как материковому Китаю, так и САР Макао и Тайваню, формально считающимся китайскими провинциями.
Идея пересмотреть закон возникла после того, как в Гонконге от тайваньского правосудия в прошлом году укрылся Чань Тункай, обвиняемый в убийстве своей девушки. Судить его могут только там, где он совершил преступление, то есть на Тайване. Однако вернуть преступника на остров гонконгские власти не в состоянии.
© REUTERS / Tyrone SiuГлава исполнительной власти Гонконга Керри Лам на пресс-конференции. 10 июня 2019
Глава исполнительной власти Гонконга Керри Лам на пресс-конференции. 10 июня 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
Глава исполнительной власти Гонконга Керри Лам на пресс-конференции. 10 июня 2019
Дело Чана разделило демократически настроенных и пропекинских гонконгских законотворцев. И те и другие уверены: преступник должен предстать перед правосудием. Сторонники законопроекта говорят: выдать Чана Тайваню невозможно из-за прорехи в системе правосудия. Кроме того, поскольку в Китай выдачи нет, город привлекает бежавших с материка коррупционеров, мошенников и прочих нелегалов. Недаром первый вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн отмечал, что новый закон позволит Гонконгу усовершенствовать правовую систему и избавить город от преступных элементов.
Оппоненты же согласны на экстрадицию только Тайваню, так как опасаются репрессий со стороны властей КНР. Они ссылаются на то, что китайская правовая система не ориентируется на соблюдение прав человека, людей зачастую просто похищают. В частности, противники закона указывали на дело китайского миллиардера Сяо Цзяньхуа. В 2017 году его вывезли на материк из элитного отеля Four Seasons в инвалидном кресле с пакетом на голове.
Протестовали и в апреле. А в начале мая из-за этого закона в парламенте устроили настоящее побоище. Одного из депутатов даже унесли на носилках.

Что думают гонконгцы

Материковые китайские СМИ не освещали протесты в Гонконге, однако англоязычный сайт газеты China Daily сообщал о 800 тысячах гонконгцев, поддержавших законотворческую инициативу.
Газета цитирует Стэнли Чау-пэя, депутата от Гонконга во Всекитайском собрании народных представителей (высшем законодательном органе КНР). Он отметил: число подписавших петицию в поддержку закона говорит о том, что жители города на стороне властей, депутаты твердо намерены настоять на своем, а оппозиции следует прекратить утрировать и демонизировать законопроект. В Законодательном совете подтвердили, что готовы принять закон в ходе второго слушания, которое пройдет 12 июня.
© REUTERS / Tyrone SiuДемонстранты во время акции протеста в Гонконге. 10 июня 2019
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. 10 июня 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. 10 июня 2019

Судьба протестов

Протестующие же уверены: ничего хорошего в законе нет. "Как вы думаете, будет ли у людей доверие к правительству, которое хочет выдавать преступников в Китай, притом что даже сами власти Тайваня сказали: такой ценой им это не нужно, — говорит собеседница РИА. — Как только этот ужасный закон примут, свобод у гонконгцев станет меньше". Девушка подчеркнула: ей не нравится, что свободы горожан ограничивают их же власти по указке Пекина.
Есть ли шанс у гонконгцев предотвратить принятие закона об экстрадиции в Китай, сказать сложно, считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики Школы востоковедения НИУ ВШЭ Михаил Карпов. В беседе с РИА Новости он пояснил, что сами по себе жители Гонконга не очень политизированные, однако масштаб воскресных протестов производит впечатление.
"Такая динамика говорит о многом", — добавляет Карпов. И дело не только в законе об экстрадиции. "Гонконгцев в целом, видимо, утомила политика Пекина", — уточняет эксперт. По его мнению, при всей неопределенности ситуация складывается интересная.
Первые акции против вмешательства Пекина в политику Гонконга прошли 1 июля 2003 года. Тогда это было связано с намерением правительства принять статью 23 Основного закона Гонконга, по которой гонконгцев можно было бы судить за госизмену, раскрытие гостайны, кроме того, запрещалась деятельность иностранных политических организаций. Граждан обеспокоило, что они потеряют некоторые из своих свобод, и в результате протестов нововведение отложили в долгий ящик.
Спустя год демонстрации повторились — теперь требовали всеобщих выборов главы САР. С тех пор акции регулярно повторялись под разными лозунгами.
В сентябре 2014-го началась так называемая революция зонтиков. Семьдесят пять дней активисты бастовали против планов пекинских властей напрямую вмешиваться в выборы в Гонконге в 2017 году. Пекин собирался обязать специальную коллегию выборщиков заранее подготовить трех кандидатов на пост главы города и представить их для утверждения. Власти КНР обвиняли в подстрекательстве к протестам западные страны, а самих демонстрантов разогнали в начале декабря. Всего арестовали около 900 человек, несколько активистов позднее судили и приговорили к тюремным срокам.
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МирГонконг
Популярные комментарии
"китайская правовая система не ориентируется на соблюдение прав человека, людей зачастую просто похищают. " АА! Вот оно что! Т.е. США так делать могут ,а все остальные - ни-ни?
11 июня, 10:05
Михаил Глушко
1300001
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