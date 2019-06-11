У берегов США в Атлантическом океане появилась большая белая акула-блогер

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Большую белую акулу длиной более 2,7 метра заметили в Атлантическом океане у побережья Делмарвы (США), сообщает Fox News.
Хищника зовут Брансуик, и он имеет свою собственную страницу в Twitter, на нее подписаны около трех тысяч человек.
В настоящее время передвижения животного изучает исследовательская группа OCEARCH, которая начала контролировать хищника в феврале, установив на нем специальную метку.
Акула "написала" уже более 330 постов.
I gave you guys plenty of hints! I told you where I’ve been wanting to go for a long time now! These are some friendly waters! @SharkCanyon Chris Nic & @GWSharkCabot are all here! No wonder one of these islands is “Friendship”! #sharks #saveourspecies #ocearch pic.twitter.com/Kos9JZQJZN— Brunswick the Shark (@BrunswickShark) 5 июня 2019 г.
Исследователи говорят, что жителям не стоит беспокоиться за Брансуика. Цель наблюдений - повысить общественный интерес к акулам и увеличить заботу о них.