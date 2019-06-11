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РИА Новости
Туризм

У берегов США в Атлантическом океане появилась большая белая акула-блогер

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© Fotolia / alexandro900Акула
Акула
© Fotolia / alexandro900
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Большую белую акулу длиной более 2,7 метра заметили в Атлантическом океане у побережья Делмарвы (США), сообщает Fox News.
Хищника зовут Брансуик, и он имеет свою собственную страницу в Twitter, на нее подписаны около трех тысяч человек.
В настоящее время передвижения животного изучает исследовательская группа OCEARCH, которая начала контролировать хищника в феврале, установив на нем специальную метку.
Акула "написала" уже более 330 постов.
Исследователи говорят, что жителям не стоит беспокоиться за Брансуика. Цель наблюдений - повысить общественный интерес к акулам и увеличить заботу о них.
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