Барбара Стрейзанд привела своих собак-клонов на могилу их "мамы"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американская певица и актриса Барбара Стрейзанд привела двух собак-клонов на могилу своей любимицы Саманты, из клеток которой они получились.
Обладательница двух "Оскаров" назвала щенков Скарлетт и Вайолет. Когда собаки подросли, Барбара Стрейзанд решила сводить их на могилу "матери" вместе с родственницей Саманты по кличке Фанни. Об этом актриса написала в Инстаграме.
"Близнецы Скарлет и Вайолет чествуют свою маму (с кузиной Фанни в центре!)", - подписала фотографию Стрейзанд.
Перед тем, как Саманта умерла, у нее взяли клетки, чтобы создать новых щенков с помощью клонирования. Такая процедура стоит 50 тысяч долларов для собак и вдвое дешевле для кошек, сообщает Mirror.
28 февраля 2018, 02:35Барбара Стрейзанд призналась, что клонировала свою любимую собаку