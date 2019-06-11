Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T01:16Z
https://ria.ru/20190611/1555460324.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155546/03/1555460357_0:66:3000:1754_1036x0_80_0_0_426cb367f7f4889f8cb2ada29205dd6d.jpg
РИА Новости
Культура

Барбара Стрейзанд привела своих собак-клонов на могилу их "мамы"

01:16
117
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloБарбра Стрейзанд на церемонии вручения Оскара
Барбра Стрейзанд на церемонии вручения Оскара
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американская певица и актриса Барбара Стрейзанд привела двух собак-клонов на могилу своей любимицы Саманты, из клеток которой они получились.
Обладательница двух "Оскаров" назвала щенков Скарлетт и Вайолет. Когда собаки подросли, Барбара Стрейзанд решила сводить их на могилу "матери" вместе с родственницей Саманты по кличке Фанни. Об этом актриса написала в Инстаграме.
"Близнецы Скарлет и Вайолет чествуют свою маму (с кузиной Фанни в центре!)", - подписала фотографию Стрейзанд.
Перед тем, как Саманта умерла, у нее взяли клетки, чтобы создать новых щенков с помощью клонирования. Такая процедура стоит 50 тысяч долларов для собак и вдвое дешевле для кошек, сообщает Mirror.
Барбара Стрейзанд. Архивное фото
28 февраля 2018, 02:35
Барбара Стрейзанд призналась, что клонировала свою любимую собаку
400001
Культурадомашние животныеБарбра Стрейзанд
Рекомендуем
Билли Айлиш во время выступления в Калифорнии
Концерты Билли Айлиш в России переносятся
РИА
Новости
Вид на одну из старейших улиц Рима Виа деи Кондотти с Испанской лестницы
В Риме туристам запретили гулять с голым торсом и вешать "любовные замки"
Акула
У берегов США в Атлантическом океане появилась большая белая акула-блогер
Международный аэропорт Дубай
Аэропорт Дубая хочет отказаться от одноразового пластика к 2020 году
Лента
новостей
Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о жалобах в 2018 году по миграции
Режиссер Стивен Спилберг на 85-й премии Оскар. 4 февраля 2013 года, Калифорния
Стивен Спилберг пишет сценарий к ночному сериалу ужасов
Катар
Посол России оценил потенциал роста товарооборота с Катаром
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о жалобах в уголовно-процессуальной сфере
Дамаск
Работу культурного центра России в Дамаске хотят возобновить до конца года
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Количество жалоб омбудсмену на сферу образования снизилось в 2018 году
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала об обращениях по защите прав граждан из-за рубежа
Татьяна Москалькова
Москальковой в 2018 году поступило 358 жалоб на административные нарушения
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о жалобах в 2018 году по вопросам здравоохранения
Вертолет Sikorsky VH-92 Marine One у Белого дома
Власти США купят еще шесть машин в вертолетный отряд Трампа
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о жалобах на организацию публичных мероприятий
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Эксперты рассказали, на кого хотят учиться выпускники российских школ
03:35РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
03:27США призвали Косово и Сербию к диалогу в годовщину бомбардировок Югославии
03:23WSJ: покойный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
03:20СМИ: силы ПВО Саудовской Аравии сбили направленные из Йемена беспилотники
03:19ВЦИОМ рассказал, с чем у граждан ассоциируется слово "Россия"
03:18Мэр Владивостока планирует посетить КНДР
03:18МГУ подготовил к запуску три сверхмалых космических аппарата
03:16Милонов предложил ввести для старшеклассников военно-туристические игры
03:12ВЦИОМ: армия и флот вызывают гордость у каждого пятого россиянина
03:10ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
03:06Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ
03:05Генпрокуратура истребовала у полиции дело Голунова, сообщил его адвокат
03:04Производитель ракет "Ангара" сорвал заводские сроки
02:50Москалькова хочет выработать единый подход к проблеме взыскания алиментов
02:47СМИ: в Польше нашли туннель, который может вести к Янтарной комнате
02:42Путин и принц Абу-Даби отметили важность стабильности в Персидском заливе
02:12В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
02:11Венесуэльцы стали чаще просить убежище в ЕС после начала кризиса в стране
02:02СМИ: хуситы атаковали с дронов военную авиабазу в Саудовской Аравии
Лента новостейМолния