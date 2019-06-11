Барбара Стрейзанд привела своих собак-клонов на могилу их "мамы"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американская певица и актриса Барбара Стрейзанд привела двух собак-клонов на могилу своей любимицы Саманты, из клеток которой они получились.

Обладательница двух "Оскаров" назвала щенков Скарлетт и Вайолет. Когда собаки подросли, Барбара Стрейзанд решила сводить их на могилу "матери" вместе с родственницей Саманты по кличке Фанни. Об этом актриса написала в Инстаграме.

"Близнецы Скарлет и Вайолет чествуют свою маму (с кузиной Фанни в центре!)", - подписала фотографию Стрейзанд.