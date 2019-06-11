В Иркутске требуют наказать подростков, которые до смерти избили человека

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Мария Семенова. В Иркутске в начале года группа подростков до смерти избила 19-летнего Николая М. Однако практически все они сейчас находятся на свободе — суд выбрал мерой пресечения домашний арест, и это никак не помешало им вести привычный образ жизни. Подростки по-прежнему участвуют в драках, а родители боятся за своих детей, которые ходят с ними в одну школу. С этим не хотят мириться многие местные жители. Судебное заседание по данному делу назначено на 11 июня — иркутяне надеются, что меру пресечения для убийц Коли изменят.

"Был грушей для битья"

Двадцать шестого января погиб 19-летний Николай М. — тихий молодой человек из неблагополучной семьи. По словам друзей, с детства его использовали как грушу для битья, а сам он старался никогда не лезть на рожон и всячески избегал конфликтов. Коля часто был плохо одет и голоден — видно было, что им никто не занимается. Отец умер от рака, старший брат пропал без вести, мать злоупотребляла алкоголем. Правда, по словам местных, с тех пор как потеряла Николая, она не пьет вообще.

"Он был хорошим. Да, из бедной семьи, но дети не отвечают за ошибки родителей. Был абсолютно не озлобленным, хотя ему постоянно доставалось, его шпыняли и обижали одноклассники", — рассказывает Оксана Н., одна из тех, кто добивается справедливого наказания для убийц Коли.

"Хорошим человеком был, дружелюбным, отзывчивым, всегда помогал в трудной ситуации. Когда гуляли ночью, провожал девушек до дома, чтобы ничего не случилось. Не сказать, чтобы он был скрытным, но не рассказывал о своих проблемах. На тот момент он устраивался в охранное агентство, подрабатывал расклейкой объявлений", — вспоминает Никита К. Он называет себя лучшим другом погибшего.

Подруга Коли Вероника Иванова (имя изменено) говорит, что "с самого детства он постоянно терпел издевки, подшучивания, у него было много недоброжелателей, а сам старался нигде не светиться, был очень спокойным".

"Он с ними не общался"

В роковой день Коля и четверо парней помладше (большинство — ученики одной школы) оказались в небольшой роще. Как Мещеряков попал в их компанию — неизвестно. Его друг Никита К. говорит, что Николай раньше с ними не общался. Вероника Иванова допускает, что "он мог погулять с ними, если они случайно встретятся". Колю жестоко избили и ушли, оставив лежать на снегу. Молодого человека нашли прохожие, его пытались спасти врачи, но от полученных травм он умер.

На похороны собирали деньги всем миром: приняли участие друзья, бывшие одноклассники и их родители, учителя. Трагедия потрясла местных жителей. Хотя Иркутск — город с населением 600 тысяч, в микрорайоне Зеленый, отделенном от центральных улиц лесным массивом, все друг друга знают.

"С убийцами все знакомы. У меня брат учился в одном классе с одним из подозреваемых. Я знала, что у них плохая репутация. Да, хулиганы, да, участвовали в драках, но я не ожидала, что они могут сделать такое", — признается Вероника Иванова.

И добавляет: ходили слухи, что эти подростки вымогали деньги у школьников. Оксана Н. убеждена, что от Коли хотели получить пять тысяч рублей, а когда он отказался (возможно, таких денег у расклейщика объявлений из неблагополучной семьи просто не было), избили до смерти. По словам юриста Александра Черкашина, который по доверенности представляет в суде интересы Колиной матери, признания подростков в вымогательстве содержатся в материалах обвинительного заключения. Услуги Черкашина оплатили местные жители.

"Им может быть предъявлено обвинение по статье о вымогательстве. Из их свидетельских показаний ясно, что у подростков не было цели убить человека, они хотели максимально жестоко его избить, чтобы он принес им деньги", — прокомментировал юрист.

На одного из подростков, Кирилла Вершинина (имя изменено) уже много лет жаловались родители его одноклассников. Он избивал и унижал других детей, а несколько лет назад набросился на учительницу и вонзил в нее шариковую ручку. После этого Вершинина исключили из школы, некоторое время он находился на домашнем обучении, но потом его все-таки приняли в образовательное учреждение по соседству.

В ожидании решения суда никого из четырех подростков, избивших Колю, не лишили свободы. Двоих поместили под домашний арест, третий находится под подпиской о невыезде, четвертый проходит по делу только в качестве свидетеля.

В отделении полиции микрорайона Зеленый РИА Новости рассказали: к ним обращались местные жители с просьбой изменить меру пресечения для избивших Николая школьников. В результате один из них из-за нарушения условий домашнего ареста был заключен в СИЗО, ужесточать меру для остальных пока не планируется.

Избившие Николая подростки обвиняются по ч. 4 ст. 111 УК — "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".

"Ведут себя так, будто ничего не произошло"

Жители Иркутска утверждают: их заявления о том, что один из подростков нарушает условия домашнего ареста, игнорируются. Все опасаются, что дело могут замять и преступники не понесут наказания. Активисты возмущены сложившейся ситуацией. Они обращались в прокуратуру и Следственный комитет, а также к уполномоченному по правам ребенка.

"Для меня это дело принципа. Мне, как матери, очень больно это наблюдать, меня это сильно задело. Я не могу с этим смириться. Получается, что можно прийти, убить человека, и за это ничего не будет. Вершинин находится под домашним арестом, он должен передвигаться с сопровождением и не выходить на улицу после учебы. Все, кто избил Колю, ведут себя вызывающе, уверены, что не понесут наказания. Видела лично нарушение временного режима, сфотографировала на телефон, написала заявление в полицию. Для этого не нужно было сидеть в засаде — мы всем микрорайоном наблюдаем, что все они держатся как обычно, будто ничего не произошло. Никому не дозволено убить другого человека и остаться безнаказанным. Зло нужно покарать, невзирая на возраст преступника", — уверена Оксана.

"Они не изменили образ жизни. Находясь под домашним арестом, все так же продолжали гулять, не соблюдали режим, за это одного из них отправили в СИЗО. Сомневаюсь, что они раскаиваются в содеянном. Я не знаю, почему никто не занимается лечением Вершинина, он неадекватный ребенок и представляет собой угрозу. Многие просто боятся с ним учиться в одной школе, находиться в одном помещении", — аргументирует Вероника Иванова.

© Фото : из личного архива Оксаны Н. Кирилл Вершинин нарушает условия домашнего ареста © Фото : из личного архива Оксаны Н. Кирилл Вершинин нарушает условия домашнего ареста

Еще одна местная жительница Алиса Голубева (имя изменено) говорит, что Вершинин и компания после гибели Николая снискали "авторитет" среди школьников. "Некоторые дети их уважают за то, что у них была история с полицией, некоторые боятся. Мой сын ему руку пожимает: "О, Кириллыч, привет!" А я говорю: "За что такое уважение? За то, что он этими руками бил человека?" А ведь в прошлом году Кирилл и моего сына избил. Но мы не стали писать заявление, мирно разошлись".

Конечно, жестоким подросткам симпатизируют далеко не все. "Ребята, предлагаю устроить забастовку и не ходить в школу. Мне лично неприятно учиться с преступником. Я не хочу, чтобы меня как-нибудь грохнули, а убийцу отправили в школу как ни в чем ни бывало. Знаю, что найдутся защитники, которые скажут: "Ой, он вам ничего не сделает, как вы не понимаете!" Но у младшеклассников будет психическая травма! Прислушайтесь! Давайте действовать!" — написала одна из учениц в школьной группе в соцсетях.

Четверо на одного — это не драка

Жители Иркутска собрали более пятисот подписей под обращением с требованием наказать виновных, а в конце мая также создали петицию в электронном виде.

© Фото : из личного архива Оксаны Н. Подписи, собранные местными жителями, под требованием наказать подростков © Фото : из личного архива Оксаны Н. Подписи, собранные местными жителями, под требованием наказать подростков

"Сначала мы думали, что этим займутся по-серьезному, что мальчиков отправят в СИЗО и никто не будет разгуливать на свободе, ведь они совершили жестокое убийство. Но сейчас это дело пытаются спустить на тормозах, терпения не хватает. Неприемлем сам факт того, что люди, совершившие такое преступление, могут оставаться на свободе. На похоронах я своего друга вообще не узнала. Ему лепили лицо, заново сделали нос. Ужаснулись все. Живого места не осталось от человека", — приводит страшные подробности Вероника Иванова.

Как заявили местным СМИ в региональном управлении Следственного комитета, речь идет об обычной драке. Однако Оксана Н., создавшая петицию в защиту погибшего Николая, уверена, что это не так. "Когда четверо забивают насмерть одного беззащитного — это банальная драка?! Мы требуем поместить под стражу обнаглевших преступников и справедливо их наказать", — говорится в тексте.

Оксана Н. обратилась к уполномоченному по правам ребенка по области Светлане Семеновой с просьбой защитить школьников от общения с преступниками. Ответ есть в распоряжении РИА Новости. "Специалистом аппарата уполномоченного организована встреча с администрацией школы, проведен опрос детей. Все учащиеся занятия посещают, атмосфера среди учеников и педагогов спокойная, стабильная. Данная ситуация находится на личном контроле уполномоченного", — сказано в ответе за подписью Семеновой.