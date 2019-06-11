Определены популярные страны для самостоятельных поездок летом

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Грузия оказалась самым востребованным зарубежным направлением для самостоятельных путешествий в середине лета, сообщает Ozon.travel.

Онлайн-сервис проанализировал стоимость билетов в популярные страны на июль – пик сезона отпусков.

По данным аналитиков, в Грузию отправятся 11% туристов, а средний чек составит 11 500 рублей, что на 2% ниже, чем годом ранее.

Италия уверенно занимает второе место по числу бронирований не только в июле, но и в августе. В эту страну планирует отправиться 8% путешественников. Благодаря расширенной географии полетов лоукостеров стоимость авиабилетов на Апеннинский полуостров за год сократилась на 6% и составила в среднем 17 700 рублей.

Армения — на третьем месте, туда отправятся 7% путешественников, хотя билеты подорожали на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и стоят в среднем 8 600 рублей.