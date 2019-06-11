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РИА Новости
Туризм

Определены популярные страны для самостоятельных поездок летом

Вчера, 11:06
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© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкЖенщина на пляже в Батуми
Женщина на пляже в Батуми
© Sputnik / Денис Асланов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Грузия оказалась самым востребованным зарубежным направлением для самостоятельных путешествий в середине лета, сообщает Ozon.travel.
Онлайн-сервис проанализировал стоимость билетов в популярные страны на июль – пик сезона отпусков.
По данным аналитиков, в Грузию отправятся 11% туристов, а средний чек составит 11 500 рублей, что на 2% ниже, чем годом ранее.
Италия уверенно занимает второе место по числу бронирований не только в июле, но и в августе. В эту страну планирует отправиться 8% путешественников. Благодаря расширенной географии полетов лоукостеров стоимость авиабилетов на Апеннинский полуостров за год сократилась на 6% и составила в среднем 17 700 рублей.
Армения — на третьем месте, туда отправятся 7% путешественников, хотя билеты подорожали на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и стоят в среднем 8 600 рублей.
Замыкают пятерку лидеров Испания (6%) и Черногория (5%). Перелет по этим маршрутам за год существенно подорожал: в Испанию - на 14%, до 25 000 рублей, а в Черногорию - на 37%, до 18 000 рублей.
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4 июня, 07:02
Названы самые дешевые страны для отдыха летом
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмЧерногорияИталияИспанияАрменияГрузия
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