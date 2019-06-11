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РИА Новости
Туризм

Названы страны, откуда в Россию едет больше всего туристов

Вчера, 08:47
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТуристы любуются мостом через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Туристы любуются мостом через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В первом квартале 2019 года туристы из некоторых стран Юго-Восточной Азии и Евросоюза стали чаще посещать Россию, сообщает ТурСтат.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), за три месяца 2019 года иностранцы совершили 4,3 миллиона туристических поездок в Россию, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Китай, граждане которого совершили 252 тысячи поездок в Россию (+17% по сравнению с первым кварталом 2018 года), и Южная Корея (64 тысячи поездок, +88%) стали странами-лидерами по росту турпотока.
Число туристических поездок (12 тысяч) из Таиланда увеличилось на 20%, из Японии (13 тысяч) не изменилось по сравнению с 2018 годом.
Больше всего европейских гостей в Россию приехало из Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Германии.
При этом, увеличилось число туристических поездок из Эстонии — 96 тысяч (+8%), Франции — 34 тысячи (+6%), Италии — 29 тысяч (+7%), а из Финляндии — 190 тысяч (-7%), Польши — 155 тысяч (-5%), Германии — 57 тысяч (-2%), Испании — 8 тысяч (-20%) — снизилось.
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