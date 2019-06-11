Названы страны, откуда в Россию едет больше всего туристов

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В первом квартале 2019 года туристы из некоторых стран Юго-Восточной Азии и Евросоюза стали чаще посещать Россию, сообщает ТурСтат.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), за три месяца 2019 года иностранцы совершили 4,3 миллиона туристических поездок в Россию, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Китай, граждане которого совершили 252 тысячи поездок в Россию (+17% по сравнению с первым кварталом 2018 года), и Южная Корея (64 тысячи поездок, +88%) стали странами-лидерами по росту турпотока.

Число туристических поездок (12 тысяч) из Таиланда увеличилось на 20%, из Японии (13 тысяч) не изменилось по сравнению с 2018 годом.

Больше всего европейских гостей в Россию приехало из Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Германии.