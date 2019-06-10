Москалькова: назрела необходимость изменить уголовно-исполнительную систему

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что в России назрела необходимость преобразований в уголовно-исполнительной системе (УИС), направленных на усиление гарантий прав заключённых.
"По мнению уполномоченного, назрела необходимость преобразований в уголовно-исполнительной системе, направленных на усиление гарантий прав и свобод находящихся там лиц, укрепление законности и правопорядка в ее учреждениях. На основе широкого диалога власти и гражданского общества важно выйти на решения, которые бы обеспечили приоритеты ценности личности в деятельности УИС, уважения и охраны прав, свобод и законных интересов осужденных, законности применения средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность при исполнении наказаний",- говорится в докладе о деятельности омбудсмена в РФ за 2018 год, который опубликован в "Российской газете".
По словам омбудсмена, эти ориентиры могли бы найти отражение в новой концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ.