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РИА Новости

Москалькова: назрела необходимость изменить уголовно-исполнительную систему

Вчера, 23:57
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что в России назрела необходимость преобразований в уголовно-исполнительной системе (УИС), направленных на усиление гарантий прав заключённых.
"По мнению уполномоченного, назрела необходимость преобразований в уголовно-исполнительной системе, направленных на усиление гарантий прав и свобод находящихся там лиц, укрепление законности и правопорядка в ее учреждениях. На основе широкого диалога власти и гражданского общества важно выйти на решения, которые бы обеспечили приоритеты ценности личности в деятельности УИС, уважения и охраны прав, свобод и законных интересов осужденных, законности применения средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность при исполнении наказаний",- говорится в докладе о деятельности омбудсмена в РФ за 2018 год, который опубликован в "Российской газете".
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
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По словам омбудсмена, эти ориентиры могли бы найти отражение в новой концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ.
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Татьяна МоскальковаРоссияОбщество
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