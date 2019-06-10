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РИА Новости

ВСУ за день выпустили 80 мин по Донбассу, заявили в Донецке

Вчера, 23:53
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские силовики выпустили 80 мин различного калибра по территории Донецкой народной республики в течение понедельника, заявил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"С 07.20 до 22.50 (время совпадает с МСК - ред.) вооруженные формирования вели обстрел территории республики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись окраины Донецка, Головки и Ясиноватой. Всего за это время было выпущено 80 мин калибром 120 и 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.
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