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РИА Новости

Число жалоб к омбудсмену на применение силы сотрудниками УИС резко возросло

Вчера, 23:30
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Количество жалоб к российскому омбудсмену на применение физической силы со стороны сотрудников уголовно-исправительной системы (УИС) в 2018 году резко возросло, говорится в докладе о деятельности омбудсмена в РФ за 2018 год, который опубликован в "Российской газете".
"В 2018 году резко возросло количество жалоб на применение сотрудниками УИС физической силы и специальных средств (на 83%), которое указывает на сохранение острых проблем, связанных с обеспечением законности в действиях персонала учреждений ФСИН России", - говорится в документе.
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Так, в адрес уполномоченного поступило 152 такие жалобы, что "практически в два раза превышает показатели прошлого года (в 2017 году - 83 обращения)".
В документе отмечается, что остаются и случаи необоснованных отказов следственными органами в возбуждении уголовных дел при нарушении прав в УИС. По данным Генеральной прокуратуры РФ, при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью следственных органов прокурорами только за 9 месяцев 2018 года отменено 317 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, что значительно превысило их количество за весь 2017 год (245) и почти вдвое больше, чем за 2016 год (162).
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Татьяна МоскальковаФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссия
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