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РИА Новости

СБУ начала проверку визита Медведчука и Бойко в Россию

Вчера, 23:17
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с Юрием Бойко и главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с Юрием Бойко и главой политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктором Медведчуком
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с Юрием Бойко и главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит проверку визита лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко в РФ, сообщила пресс-служба ведомства.
"В Службе безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УК, в ходе расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко", - говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, материалы по визиту Медведчука и Бойко в июне этого года в Санкт-Петербург могут быть проверены в рамках уголовного дела.
"Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ", - добавили в ведомстве.
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Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам встречи Медведчуком и Бойко заявил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, причём для конечного потребителя газ может быть дешевле на 25%. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выразила недоумение из-за отсутствия правовых решений после поездок Бойко и Медведчука в РФ для переговоров с руководством "Газпрома" о прямых поставках газа на Украину.
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Виктор МедведчукЮрий БойкоСлужба безопасности УкраиныРоссияУкраинаВ мире
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