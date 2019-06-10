В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости. В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса. Вскоре митинг перерос в потасовку с полицейскими, сообщило издание В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса. Вскоре митинг перерос в потасовку с полицейскими, сообщило издание "Украинская правда"

Митингующие выступали против заявлений представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы о возможности снятия блокады Донбасса и запрета на ответный огонь в регионе.

"Участники акции хотели повесить табличку "Администрация губернатора Малороссии", однако полиция ее вырвала и порвала. После этого люди набросились на полицейского", — сообщил телеканал "Прямой"

По данным издания, митингующие также сожгли белый флаг — символ капитуляции, после 20:00 (совпадает с мск) участники акции стали расходиться.

Возможный запрет на ответный огонь

Ранее Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса. Также он заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления "режима тишины".