Больше всего обращений по ЖКХ омбудсмен получила из Москвы

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Наибольшее число обращений по вопросам исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в 2018 году получила из Москвы и Московской области, следует из доклада о деятельности уполномоченного, опубликованного на сайте Наибольшее число обращений по вопросам исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в 2018 году получила из Москвы и Московской области, следует из доклада о деятельности уполномоченного, опубликованного на сайте "Российской газеты"

Как отмечается в докладе, в 2018 году омбудсмену поступило 5,327 тысячи обращений по вопросам исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что составляет 13,77% от общего числа. Чаще к Москальковой обращались только по вопросам уголовно-процессуальной тематики – 11,191 тысячи обращений или 28,92% от общего числа.

"В этой сфере не теряют актуальности вопросы постановки на жилищный учет, предоставления жилья, платы за жилье и оказания коммунальных услуг. Наибольшее число обращений по жилищной тематике поступило из городов Москвы (1143) и Санкт-Петербурга (178), Московской (581), Свердловской (115) и Челябинской (129) областей, Краснодарского края (333), а также из Республики Ингушетия (113) и Республики Татарстан (118)", - говорится в докладе.