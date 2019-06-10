Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T23:19Z
https://ria.ru/20190610/1555464877.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155135/82/1551358256_0:60:1024:636_1036x0_80_0_0_38efa5fadd6ef1edd315f6daf982b506.jpg
РИА Новости

Больше всего обращений по ЖКХ омбудсмен получила из Москвы

Вчера, 23:19
58
© Фото предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
© Фото предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Наибольшее число обращений по вопросам исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в 2018 году получила из Москвы и Московской области, следует из доклада о деятельности уполномоченного, опубликованного на сайте "Российской газеты".
Как отмечается в докладе, в 2018 году омбудсмену поступило 5,327 тысячи обращений по вопросам исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что составляет 13,77% от общего числа. Чаще к Москальковой обращались только по вопросам уголовно-процессуальной тематики – 11,191 тысячи обращений или 28,92% от общего числа.
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи. 16 апреля 2018
Вчера, 15:03
Москалькова сообщила Путину об обращениях от обманутых дольщиков
"В этой сфере не теряют актуальности вопросы постановки на жилищный учет, предоставления жилья, платы за жилье и оказания коммунальных услуг. Наибольшее число обращений по жилищной тематике поступило из городов Москвы (1143) и Санкт-Петербурга (178), Московской (581), Свердловской (115) и Челябинской (129) областей, Краснодарского края (333), а также из Республики Ингушетия (113) и Республики Татарстан (118)", - говорится в докладе.
Как указано в докладе, всего в 2018 году к уполномоченному поступило 38,698 тысячи обращений, 9,686 тысячи из которых были приняты к рассмотрению в рамках мер реагирования, предусмотренных статьей 20 Федерального конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации".
000000
Обсудить 0
Татьяна МоскальковаМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о жалобах на организацию публичных мероприятий
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова: назрела необходимость изменить уголовно-исполнительную систему
Последствия обстрела в Донбассе
ВСУ за день выпустили 80 мин по Донбассу, заявили в Донецке
Число жалоб к омбудсмену на применение силы сотрудниками УИС резко возросло
Лента
новостей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о жалобах в 2018 году по вопросам здравоохранения
Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем
Сирийский министр оценил угрозу атак ИГ* для работы нефтяного сектора
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о жалобах в уголовно-процессуальной сфере
Самолеты в аэропорту Борисполь
Юрист призвал киевские власти снять запрет на авиасообщение с Россией
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Эмиссар США посетит Судан, где призовет стороны конфликта к переговорам
Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о жалобах в 2018 году по миграции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп
Трамп и Абэ обсудят денуклеаризацию КНДР на G20, заявил Госдеп
Акула
У берегов США в Атлантическом океане появилась большая белая акула-блогер
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала об обращениях по защите прав граждан из-за рубежа
Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана
ЕС заявил о готовности работать с новым президентом Казахстана
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова выступила за отмену уголовной ответственности за репосты
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
11:50В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
11:45Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы
11:43В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек на пешеходном переходе
11:41Стал известен самый дорогой бренд в мире
11:39Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии
11:37США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны
11:36Авиации МЧС не хватает чтобы "прикрыть" всю Россию, заявил Зиничев
11:34Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме
11:34В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев
11:32В Сети оценили рейтинг красивых русских имен по версии немецкого журнала
11:31Медведев встретился с генсеком международного союза электросвязи
11:29СК завел уголовное дело после убийства якутским пенсионером двух человек
11:28МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины
Лента новостейМолния