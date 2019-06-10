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РИА Новости

США не признают выборы в Южной Осетии, заявил Госдеп

Вчера, 23:06
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США не признают выборы в Южной Осетии, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"США не признают легитимность так называемых парламентских выборов в Южной Осетии 9 июня и не признают их результаты", - сказала Ортагус журналистам.
Пять политических партий проходят в парламент Южной Осетии после обработки 95% протоколов, следует из материалов на сайте Центризбиркома республики.
Столица Южной Осетии город Цхинвал
9 июня, 09:00
Процедура выборов в парламент Южной Осетии
Согласно данным ЦИК, в парламент проходят: "Единая Осетия" (за нее отдали голоса 34,96% избирателей), Народная партия (21,8%), "Ныхас" (14,37%), "Единство народа" (12,96%) и Коммунистическая партия (7,29%).
В воскресенье в Южной Осетии прошли выборы депутатов парламента нового созыва. Впервые выборы в парламент республики прошли по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 депутатов выбирают по партийным спискам, половину - по одномандатным округам.

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