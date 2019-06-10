США не признают выборы в Южной Осетии, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США не признают выборы в Южной Осетии, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"США не признают легитимность так называемых парламентских выборов в Южной Осетии 9 июня и не признают их результаты", - сказала Ортагус журналистам.

Пять политических партий проходят в парламент Южной Осетии после обработки 95% протоколов, следует из материалов на сайте Центризбиркома республики.

Согласно данным ЦИК, в парламент проходят: "Единая Осетия" (за нее отдали голоса 34,96% избирателей), Народная партия (21,8%), "Ныхас" (14,37%), "Единство народа" (12,96%) и Коммунистическая партия (7,29%).

В воскресенье в Южной Осетии прошли выборы депутатов парламента нового созыва. Впервые выборы в парламент республики прошли по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 депутатов выбирают по партийным спискам, половину - по одномандатным округам.