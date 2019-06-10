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РИА Новости

Иран не должен стать ядерной державой, заявил Госдеп

Вчера, 23:04
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. В госдепартаменте США в понедельник вновь заявили, что Иран не должен стать ядерной державой, и подтвердили готовность к диалогу с Тегераном.
"Единственное решение (иранской проблемы - ред.) - это новое и лучшее соглашение, которое бы касалось всех аспектов угроз со стороны Ирана. Эти угрозы изложены в 12 требованиях, которые, как сказал президент (Дональд) Трампа и госсекретарь (Майк Помпео), мы готовы обсуждать. Иранские лидеры знают, как с нами связаться", - заявила официальный представитель ведомства Морган Ортагус на пресс-конференции.
При этом она повторила, что Иран должен быть привлечен к ответственности за свои многочисленные угрозы, а его обещание выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий является "шагом в неправильном направлении".
В годовщину выхода США из ядерной сделки - 8 мая - Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий обязательств - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.
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В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе, в случае если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
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