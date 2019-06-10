Иран не должен стать ядерной державой, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. В госдепартаменте США в понедельник вновь заявили, что Иран не должен стать ядерной державой, и подтвердили готовность к диалогу с Тегераном.

"Единственное решение (иранской проблемы - ред.) - это новое и лучшее соглашение, которое бы касалось всех аспектов угроз со стороны Ирана. Эти угрозы изложены в 12 требованиях, которые, как сказал президент (Дональд) Трампа и госсекретарь (Майк Помпео), мы готовы обсуждать. Иранские лидеры знают, как с нами связаться", - заявила официальный представитель ведомства Морган Ортагус на пресс-конференции.

При этом она повторила, что Иран должен быть привлечен к ответственности за свои многочисленные угрозы, а его обещание выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий является "шагом в неправильном направлении".

В годовщину выхода США из ядерной сделки - 8 мая - Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий обязательств - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.