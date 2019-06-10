Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T22:58Z
https://ria.ru/20190610/1555464712.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155349/04/1553490451_0:221:3137:1986_1036x0_80_0_0_90ffd72d9aef6c4516a8fb31b188aef5.jpg
РИА Новости

Помпео назвал соглашение с Мексикой по границе победой для Америки

Вчера, 22:58
540
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал соглашение с Мексикой по границе победой для Америки.
"Это соглашение отражает лучшие стороны дипломатии, показывает глубину сотрудничества между нашими странами и является значительной победой для американского народа", - сказал Помпео журналистам.
Президент США Дональд Трамп
9 июня, 16:37
Трамп заявил о начале "прекрасного сотрудничества" США и Мексики
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины, если Мексика не замедлит приток в США нелегальных мигрантов. В прошедшую пятницу было достигнуто соглашение, по которому Мексика предпримет ряд мер, включая размещение 6 тысяч солдат Национальной гвардии на границе.
"Мы будем тесно работать (с Мексикой), чтобы обеспечить их успех в этих усилиях", - сказал Помпео. По его словам, США уверены, что Мексика выполнит соглашения.
370002
Обсудить 0
Майк ПомпеоМексикаСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Иран не должен стать ядерной державой, заявил Госдеп
РИА
Новости
Петр Порошенко
Имущество Порошенко могут арестовать в июне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США не признают выборы в Южной Осетии, заявил Госдеп
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео не разрешил вывесить на американских посольствах флаг ЛГБТ
Лента
новостей
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп
Трамп и Абэ обсудят денуклеаризацию КНДР на G20, заявил Госдеп
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Козак оценил совпадение мнений России, ЕС и США по кризису в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон намерен аннулировать указ о роспуске парламента
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с Юрием Бойко и главой политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктором Медведчуком
СБУ начала проверку визита Медведчука и Бойко в Россию
Флаги США и Китая
МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон предложил Демпартии условия, которые она предлагала РФ в 2016 году
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы
На пакетиках с наркотиками не нашли отпечатков Голунова, заявил адвокат
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Лавров осудил действия США против Ирана
На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
"Ложь вместо извинений": в СБ ООН обсудили избиение россиянина в Косово
Самолеты в аэропорту Борисполь
Юрист призвал киевские власти снять запрет на авиасообщение с Россией
Украинку не пустили на школьный выпускной из-за "неправильной" веры
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
11:50В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
11:45Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы
11:43В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек на пешеходном переходе
11:41Стал известен самый дорогой бренд в мире
11:39Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии
11:37США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны
11:36Авиации МЧС не хватает чтобы "прикрыть" всю Россию, заявил Зиничев
11:34Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме
11:34В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев
11:32В Сети оценили рейтинг красивых русских имен по версии немецкого журнала
11:31Медведев встретился с генсеком международного союза электросвязи
11:29СК завел уголовное дело после убийства якутским пенсионером двух человек
11:28МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины
Лента новостейМолния