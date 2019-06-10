ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал соглашение с Мексикой по границе победой для Америки.

"Это соглашение отражает лучшие стороны дипломатии, показывает глубину сотрудничества между нашими странами и является значительной победой для американского народа", - сказал Помпео журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины, если Мексика не замедлит приток в США нелегальных мигрантов. В прошедшую пятницу было достигнуто соглашение, по которому Мексика предпримет ряд мер, включая размещение 6 тысяч солдат Национальной гвардии на границе.