Представитель Алибасова опроверг информацию о кровотечении у продюсера

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Информация о том, что у продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение.

"Эта информация не соответствует действительности… Действительно, врачи сказали, что Бари Каримович очнулся, ненадолго открыл глаза, спросил про кота, и сейчас он снова спит. Видимо они добавляют лекарство, я точно не знаю, нам не говорят. Врачи делают свою работу", - сказал он.