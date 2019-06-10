Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T22:44Z
https://ria.ru/20190610/1555464593.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155526/96/1555269649_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_a126a7e4b1a008aee99d9102313d3c4c.jpg
РИА Новости

Представитель Алибасова опроверг информацию о кровотечении у продюсера

Вчера, 22:44
4680
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Информация о том, что у продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение.
Бари Алибасов
Вчера, 16:10
"Надеюсь, он скажет: "Ребята, все хорошо"". Левкин о состоянии АлибасоваБари Алибасов, вероятно, не сможет питаться самостоятельно, заявил его PR-директор Вадим Горжанкин. В эфире радио Sputnik экс-участник группы "На-На" Владимир Левкин рассказал, что все друзья музыкального продюсера очень ждут его выздоровления.
"Эта информация не соответствует действительности… Действительно, врачи сказали, что Бари Каримович очнулся, ненадолго открыл глаза, спросил про кота, и сейчас он снова спит. Видимо они добавляют лекарство, я точно не знаю, нам не говорят. Врачи делают свою работу", - сказал он.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Алибасов находится в институте имени Склифосовского.
55310310
Обсудить 6
Бари АлибасовМоскваОбщество
Популярные комментарии
Открылось или не открылось? Стакан или бутылка? Сок, йогурт, вода? Спросил про кота или про "Крота"? Скандалы, интриги, расследования.
10 июня, 23:03
Naum Vygodsky
821102
Рекомендуем
Бари Алибасов
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
РИА
Новости
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Лента
новостей
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
Американка сняла на видео эльфа около своего дома
Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Суд оправдал полковника Захарченко по ключевому обвинению
Михаил Музраев
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
Цивилев отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Бари Алибасов
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
Артем Болдырев
Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье
Американский военный самолет F-35
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Здание НКПС, находящееся в ведомстве ОАО Российские железные дороги, на площади Красные Ворота в Москве
В РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
В Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тысячи "квадратов"
Так художник представил то, как промежуточная черная дыра искривляет свет звездного скопления
Ученые нашли галактику с рекордно легкой "сверхмассивной" черной дырой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
11:50В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
11:45Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы
11:43В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек на пешеходном переходе
11:41Стал известен самый дорогой бренд в мире
11:39Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии
11:37США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны
11:36Авиации МЧС не хватает чтобы "прикрыть" всю Россию, заявил Зиничев
11:34Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме
11:34В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев
11:32В Сети оценили рейтинг красивых русских имен по версии немецкого журнала
11:31Медведев встретился с генсеком международного союза электросвязи
11:29СК завел уголовное дело после убийства якутским пенсионером двух человек
11:28МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины
Лента новостейМолния