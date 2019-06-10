Представитель Алибасова опроверг информацию о кровотечении у продюсера

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Информация о том, что у продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение.
Вчера, 16:10"Надеюсь, он скажет: "Ребята, все хорошо"". Левкин о состоянии АлибасоваБари Алибасов, вероятно, не сможет питаться самостоятельно, заявил его PR-директор Вадим Горжанкин. В эфире радио Sputnik экс-участник группы "На-На" Владимир Левкин рассказал, что все друзья музыкального продюсера очень ждут его выздоровления.
"Эта информация не соответствует действительности… Действительно, врачи сказали, что Бари Каримович очнулся, ненадолго открыл глаза, спросил про кота, и сейчас он снова спит. Видимо они добавляют лекарство, я точно не знаю, нам не говорят. Врачи делают свою работу", - сказал он.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Алибасов находится в институте имени Склифосовского.