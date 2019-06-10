Додон намерен аннулировать указ о роспуске парламента

КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что после консультаций с парламентскими фракциями он может аннулировать указ о роспуске парламента, поскольку он был подписан с нарушением существующей процедуры.

"Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов подписывается после консультаций с парламентскими фракциями. Филип (вице-председатель Демпартии Павел - ред.), которого КС назначил врио главы республики, во-первых, не может быть президентом, во-вторых, он не общался ни с кем, поэтому, скорее всего завтра, после консультаций с парламентскими фракциями, я этот "указ" аннулирую", - заявил Додон в эфире молдавского телеканала TV8.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.