Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T22:41Z
https://ria.ru/20190610/1555464543.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155545/79/1555457946_0:64:3072:1792_1036x0_80_0_0_4e30600965674f561fe2b7536414fb8f.jpg
РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Додон намерен аннулировать указ о роспуске парламента

Вчера, 22:41
2458
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 10 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что после консультаций с парламентскими фракциями он может аннулировать указ о роспуске парламента, поскольку он был подписан с нарушением существующей процедуры.
"Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов подписывается после консультаций с парламентскими фракциями. Филип (вице-председатель Демпартии Павел - ред.), которого КС назначил врио главы республики, во-первых, не может быть президентом, во-вторых, он не общался ни с кем, поэтому, скорее всего завтра, после консультаций с парламентскими фракциями, я этот "указ" аннулирую", - заявил Додон в эфире молдавского телеканала TV8.
Участники митинга сторонников Демократической партии у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Вчера, 18:22
Букет из двух цветов. Молдавию хотят пустить вразносЕсли в букете Молдавии два цветка, то для третьего лишнего ничего хорошего это не сулит. Тем более, когда это – кактус. Трихоцереус. Неприкасаемый и ядовитый.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>

3421111
Обсудить 2
Политический кризис в МолдавииИгорь ДодонМолдавияВ мире
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Козак оценил совпадение мнений России, ЕС и США по кризису в Молдавии
РИА
Новости
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Пять европейских стран поддержали парламент Молдавии
Петр Порошенко
Имущество Порошенко могут арестовать в июне
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Лента
новостей
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон предложил Демпартии условия, которые она предлагала РФ в 2016 году
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак
Демпартия Молдавии передала России письмо с предложением
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
Бари Алибасов
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
Президент Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве
Демпартия Молдавии начинает сбор подписей для отставки президента Додона
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Украинку не пустили на школьный выпускной из-за "неправильной" веры
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии обсудит с дипломатами политическую ситуацию в стране
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Суд оправдал полковника Захарченко по ключевому обвинению
Американка сняла на видео эльфа около своего дома
Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
11:50В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
11:45Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы
11:43В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек на пешеходном переходе
11:41Стал известен самый дорогой бренд в мире
11:39Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии
11:37США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны
11:36Авиации МЧС не хватает чтобы "прикрыть" всю Россию, заявил Зиничев
11:34Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме
11:34В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев
11:32В Сети оценили рейтинг красивых русских имен по версии немецкого журнала
11:31Медведев встретился с генсеком международного союза электросвязи
11:29СК завел уголовное дело после убийства якутским пенсионером двух человек
11:28МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины
Лента новостейМолния