Козак оценил совпадение мнений России, ЕС и США по кризису в Молдавии

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Совпадение в оценках ситуации в Молдавии у России, США и Евросоюза доказывает необходимость скорейшего оздоровления ситуации в стране, считает вице-премьер РФ Дмитрий Козак, являющийся спецпредставителем президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией.

"Процесс формирования парламента и правительства — это внутреннее дело Молдовы. Тем не менее, последующее совпадение оценок России, Евросоюза и США красноречиво подтверждает настоятельную необходимость радикального оздоровления политической ситуации в республике", - заявил Козак в интервью газете "Коммерсант".

Козак подчеркнул, что нынешний кризис в Молдавии может быть преодолен через повторные выборы.

"Также очевидно, что такие выборы должны пройти на другой законодательной основе и при другой вызывающей доверие всех политических сил исполнительной власти. Для решения этой задачи нужна временная коалиция с целью корректировки избирательной системы, формирования правительства, способного обеспечить текущую жизнедеятельность страны и организовать проведение честных и прозрачных выборов... То, что такой способ действия избрали Партия социалистов и политический блок ACUM ("Сейчас") и поддержал всенародно избранный президент, это не результат давления Москвы. Такой возможности у нас нет. Это прагматичный, а сегодня, после явно неконституционных действий правительства, можно сказать мужественный выбор этих политических партий", - добавил Козак.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.