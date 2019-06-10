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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Козак оценил совпадение мнений России, ЕС и США по кризису в Молдавии

Вчера, 22:29
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Совпадение в оценках ситуации в Молдавии у России, США и Евросоюза доказывает необходимость скорейшего оздоровления ситуации в стране, считает вице-премьер РФ Дмитрий Козак, являющийся спецпредставителем президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией.
"Процесс формирования парламента и правительства — это внутреннее дело Молдовы. Тем не менее, последующее совпадение оценок России, Евросоюза и США красноречиво подтверждает настоятельную необходимость радикального оздоровления политической ситуации в республике", - заявил Козак в интервью газете "Коммерсант".
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Букет из двух цветов. Молдавию хотят пустить вразносЕсли в букете Молдавии два цветка, то для третьего лишнего ничего хорошего это не сулит. Тем более, когда это – кактус. Трихоцереус. Неприкасаемый и ядовитый.
Козак подчеркнул, что нынешний кризис в Молдавии может быть преодолен через повторные выборы.
"Также очевидно, что такие выборы должны пройти на другой законодательной основе и при другой вызывающей доверие всех политических сил исполнительной власти. Для решения этой задачи нужна временная коалиция с целью корректировки избирательной системы, формирования правительства, способного обеспечить текущую жизнедеятельность страны и организовать проведение честных и прозрачных выборов... То, что такой способ действия избрали Партия социалистов и политический блок ACUM ("Сейчас") и поддержал всенародно избранный президент, это не результат давления Москвы. Такой возможности у нас нет. Это прагматичный, а сегодня, после явно неконституционных действий правительства, можно сказать мужественный выбор этих политических партий", - добавил Козак.
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В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.

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Политический кризис в МолдавииЕвросоюзДмитрий КозакМолдавияРоссияСШАВ мире
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