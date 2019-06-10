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РИА Новости

В Липецке мужчина ворвался в банк с предметом, похожим на пистолет

Вчера, 22:15
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Нетрезвый житель Липецка, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ворвался в офис банка и возмущался там списыванием с его счета алиментов, он задержан, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Маслакова.
"Сотрудниками полиции задержан 42-летний липчанин, который пытался совершить противоправное деяние в одном из офисов банковского учреждения в городе Липецк. Свои действия он мотивировал тем, что на протяжении двух месяцев эта банковская организация списывала с его счета денежные средства в счет уплаты алиментов", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что мужчина действовал, предварительно, в состоянии алкогольного опьянения.
"В его руках был предмет, похожий на пистолет. В ходе проверки будет детально исследован этот предмет, исследование должно показать, действительно ли является этот предмет оружием. Конечно, наличие этого предмета дало определенную напряженность ситуации, дополнительно усугубив высказывания мужчины в адрес этого банковского учреждения", - сообщила Маслакова.
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По ее словам, присутствующим в банке людям мужчина не угрожал, он потребовал, чтобы все ушли, и они покинули офис.
"Полицейские пригласили мать мужчины, чтобы она в том числе могла повлиять на его поведение. Она его уговорила, он успокоился. Сейчас все обстоятельства детально изучаются, чтобы мы могли дать квалифицированную процессуальную оценку его действий", - подчеркнула представитель ведомства.
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