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РИА Новости

В ОНК рассказали, какими устройствами ФСИН отслеживает перемещения Голунова

Вчера, 22:10
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения журналисту И. Голунову
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Стационарные и мобильные контролирующие устройства следят за передвижениями журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, которого поместили под домашний арест, рассказал в понедельник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Иван Мельников.
"Есть стационарное контрольное устройство, есть мобильное контрольное устройство. У Голунова имеется браслет на ноге, который работает вместе с этими устройствами. Мобильное выглядит как сотовый телефон, оно кладется в карман. С ним Голунов сможет выходить на улицу. Сигнал с него направляется в УФСИН, его передвижения отслеживаются", - рассказал правозащитник.
Мельников отметил, что с мобильного контрольного устройства Голунов может позвонить в экстренные службы. При этом он отметил, что решение о расстоянии, на которое может отходить от дома Голунов, будет приниматься по ходатайству его адвокатов. "Такие решения индивидуальны", - добавил правозащитник.
По его словам, стационарное контрольное устройство выглядит как телефон с трубкой. "С него также можно позвонить в экстренные службы, можно связаться со следователем. Это стандартная система, которая контролирует нахождение Голунова дома, принимая сигнал с браслета на ноге", - отметил Мельников.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
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Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
Мельников рассказал, что Голунов не может пользоваться интернетом и средствами связи без соответствующего разрешения. "Обратное будет считаться нарушение условий содержания под домашним арестом. Эти нарушения могут привести к изменению меры пресечения на более строгое", - добавил правозащитник.
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
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В Кремле прокомментировали дело Голунова
МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
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В РПЦ прокомментировали дело журналиста Голунова
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