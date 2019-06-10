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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли город Алеппо и провинцию Латакия в Сирии

Вчера, 22:06
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© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Обстрел боевиками одного из районов города Алеппо
Обстрел боевиками одного из районов города Алеппо
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
Обстрел боевиками одного из районов города Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований за сутки зафиксированы в сирийской провинции Латакия и городе Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
"В течение суток боевиками совершены обстрелы населенных пунктов Айн-Эль-Ханзир, Раша, Сандран, Хамрат, Мукатталь, Айн-Эль-Ашра, Дарх-Абу-Асад, Ройсет-Рушу, Нахшебба и Кара-Галия провинции Латакия, районов Хара и Биньямин города Алеппо", - рассказал Купчишин.
Генерал-майор добавил, что за прошедшие сутки представителями российского ЦПВС гуманитарные акции не проводились.
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