Боевики обстреляли город Алеппо и провинцию Латакия в Сирии

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований за сутки зафиксированы в сирийской провинции Латакия и городе Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.