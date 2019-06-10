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РИА Новости

Самолет S7 прервал взлет в Москве из-за неисправности

Вчера, 21:53
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самолет российской авиакомпании S7 Airlines рейса Москва-Казань прервал взлет из-за срабатывания датчика о возможном выключении автомата тяги, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Экипаж рейса Москва-Казань принял решение прекратить взлет из-за срабатывания во время разбега по взлетно-посадочной полосе датчика о возможном выключении автомата тяги", - сказали в пресс-службе.
"Согласно стандартам, при любом, даже самом незначительном отказе до достижения скорости 100 узлов пилоты должны прекратить взлет", - добавили в пресс-службе.
Самолет вернулся на стоянку. Пассажиров отправят в пункт назначения резервным воздушным судном.
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