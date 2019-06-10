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РИА Новости

Площадь пожара в рыбном цехе в Астрахани выросла до 600 "квадратов"

Вчера, 21:45
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Площадь пожара в рыбном цехе и хозяйственных постройках, которые загорелись в понедельник в Трусовском районе Астрахани, выросла вдвое и составила 600 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
Загорание рыбного цеха и хозпостроек произошло на улице Дзержинского, 36а в понедельник вечером. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров, пострадавших не было.
"Горит кровля рыбного цеха и хозпостройки. Общая площадь - 600 квадратных метров", - сказал он.
На месте работают 16 единиц техники и 57 человек личного состава.
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