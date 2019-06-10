Площадь пожара в рыбном цехе в Астрахани выросла до 600 "квадратов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Площадь пожара в рыбном цехе и хозяйственных постройках, которые загорелись в понедельник в Трусовском районе Астрахани, выросла вдвое и составила 600 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.

Загорание рыбного цеха и хозпостроек произошло на улице Дзержинского, 36а в понедельник вечером. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров, пострадавших не было.

"Горит кровля рыбного цеха и хозпостройки. Общая площадь - 600 квадратных метров", - сказал он.