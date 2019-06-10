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РИА Новости
Культура

В Москве открылась выставка "500 лет Тульскому кремлю"

Вчера, 22:01
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© Анастасия КончаковскаяПосетители выставки "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Посетители выставки 500 лет Тульскому кремлю в Государственном историческом музее
© Анастасия Кончаковская
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. 10 июня в Государственном историческом музее прошло торжественное открытие выставки "500 лет Тульскому кремлю". Юбилей будет широко праздноваться в следующем году, а выставка стала своеобразным стартом. В подготовке экспозиции приняли участие Тульский музей оружия, Тульский областной краеведческий музей, Российский государственный военного-исторический архив и другие учреждения.
Для удобства посетителей экспозиция разделена на несколько частей: "Тула до Тулы" (посвящена первому документальному упоминанию Тулы на страницах отечественной истории), "Тула – южный щит России", "Оборонительный комплекс русского конного воина", "Комплекс вооружения золотоордынского воина". На выставке представлены памятники археологии и нумизматики, орудия труда и предметы быта, вооружение, документы, географические карты – настоящее раздолье для любителей истории.
Как рассказывают организаторы, о том, что Тула является городом оружейников, известно многим, а вот о том, что этот город изначально был крепостью – южным форпостом России, который защищал страну от набегов крымских татар, – знает уже меньше людей. Поэтому выставка в Государственном историческом музее должна поспособствовать в том числе и просвещению.
"После распада Золотой орды одно из самых сильных татарских ханств было Крымское ханство. Основное занятие на тот период у них было совершение набегов. Для обороны южных границ была построена Тула. По аналогии с Московским Кремлем в Туле мы можем видеть элементы этой архитектуры", – отметил в комментарии корреспонденту РИА Новости научный сотрудник Государственного исторического музея, участник авторской группы выставки "500 лет Тульскому кремлю" Игорь Кураев.
Посетительница выставки 500 лет Тульскому кремлю в Государственном историческом музее
Вчера, 21:55
Выставка "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Среди множества уникальных экспонатов выставки один стоит особняком. Организаторы выделяют воеводское знамя князя Ивана Никитича Одоевского. Таких знамен в России всего три, а именно этот экземпляр появился на выставке благодаря кропотливой работе реставраторов.
"Дело в том, что оно долгое время было не отреставрировано. Уникальность этого знамени в том, что вообще таких знамен на территории России всего три. Вот наши реставраторы проделали просто уникальную работу, они заново отреставрировали это знамя и его восстановили", – отметил Игорь Кураев.

На страже рубежей Родины

На торжественной церемонии открытия выставки выступил министр культуры РФ Владимир Мединский: он провел небольшой исторический экскурс и особенно остановился на важности Засечной черты – древней системы оборонительных сооружений из деревьев.
"Мы даже не представляем себе сегодня, что для наших предков была Засечная черта. Это Великая китайская стена, только сделанная по-русски. Колоссальный, нечеловеческий труд. Это протяженная линия от Тулы до Рязани, закрывавшая весь юг России от неожиданных нападений. Сколько было спасено человеческих жизней благодаря ей! Может быть, вся страна была спасена благодаря ей", – отметил министр культуры РФ.
© Анастасия КончаковскаяВице-премьер РФ Константин Чуйченко, директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин, министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор тульской области Алексей Дюмин (слева направо) на выставке "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
Вице-премьер РФ Константин Чуйченко, директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин, министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор тульской области Алексей Дюмин (слева направо) на выставке 500 лет Тульскому кремлю в Государственном историческом музее
© Анастасия Кончаковская
Вице-премьер РФ Константин Чуйченко, директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин, министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор тульской области Алексей Дюмин (слева направо) на выставке "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
В свою очередь губернатор тульской области Алексей Дюмин отметил, что открытие выставки – это уникальная возможность еще раз показать во всей красе Тульскую область. Также он отметил, что выставка является хорошей возможностью популяризировать отечественную историю.
"Это возможность показать наш замечательный край, Тульскую землю, ее историю показать, ее значимость в истории России. И конечно, посмотреть удивительные экспонаты", – заявил Дюмин.
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Также на торжественной церемонии открытия выступил вице-премьер РФ Константин Чуйченко, который возглавляет оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля. Он отметил, что выставка является одним из центральных мероприятий, которое открывает программу празднования юбилея Тульского кремля.
"Глубоко символично, что торжества начинаются у стен древнего Московского Кремля, в главном музее российской истории", – заявил Чуйченко.
После торжественной церемонии все желающие смогли осмотреть экспозицию. Как уточнили организаторы, выставка "500 лет Тульскому кремлю" продлится до 13 сентября.
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Культура500-летие Тульского кремляАлексей ДюминВладимир МединскийКонстантин ЧуйченкоМоскваТульская область
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Выставка "500 лет Тульскому кремлю" в Государственном историческом музее
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