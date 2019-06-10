У Алибасова открылось внутреннее кровотечение, пишут СМИ

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Угрозы жизни в связи с этим нет. Кровотечение удалось остановить. Операция не понадобилась.
Алибасов все еще пребывает под действием обезболивающих препаратов.
Позже пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сообщил РИА Новости, что информация о внутреннем кровотечении не соответствует действительности.
Продюсер попал в больницу во вторник после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Специалисты диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника. По словам его сына, один из ожогов зарастает неправильно. Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сообщил, что, возможно, Алибасов никогда не сможет глотать самостоятельно.