У Алибасова открылось внутреннее кровотечение, пишут СМИ

Продюсер попал в больницу во вторник после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Специалисты диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника. По словам его сына, один из ожогов зарастает неправильно. Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сообщил, что, возможно, Алибасов никогда не сможет глотать самостоятельно.