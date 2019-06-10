Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T21:31Z
https://ria.ru/20190610/1555463483.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155526/95/1555269527_0:64:2979:1740_1036x0_80_0_0_21dc110868d03f72e070020b7869944d.jpg
РИА Новости

У Алибасова открылось внутреннее кровотечение, пишут СМИ

Вчера, 21:31
29760
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Угрозы жизни в связи с этим нет. Кровотечение удалось остановить. Операция не понадобилась.
Алибасов все еще пребывает под действием обезболивающих препаратов.
Позже пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сообщил РИА Новости, что информация о внутреннем кровотечении не соответствует действительности.
Продюсер попал в больницу во вторник после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Специалисты диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника. По словам его сына, один из ожогов зарастает неправильно. Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сообщил, что, возможно, Алибасов никогда не сможет глотать самостоятельно.
Бари Алибасов в своей квартире
7 июня, 13:44
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
65349227
Обсудить 4
Бари АлибасовМосква
Рекомендуем
Бари Алибасов
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
РИА
Новости
Пожар в небоскребе в Нью-Йорке, где на крышу здания упал вертолет
В Нью-Йорке вертолет врезался в здание
Бари Алибасов
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Бари Алибасов
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
Лента
новостей
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
Цивилев отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Виталина Цымбалюк-Романовская
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Бари Алибасов
Алибасов никогда не сможет глотать, заявил его директор
Сотрудник полиции
В Калужской области подросток изнасиловал шестилетнего мальчика
Сергей Чуев
Друзья рассказали об убитом спортсмене, защищавшем беременную женщину
Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Сын Алибасова рассказал о его состоянии
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин считает, что законные власти Молдавии преодолеют кризис в стране
Продюсер Андрей Разин
Разин рассказал, как проник к Алибасову "через подвалы"
Украинку не пустили на школьный выпускной из-за "неправильной" веры
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
11:50В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
11:45Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы
11:43В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек на пешеходном переходе
11:41Стал известен самый дорогой бренд в мире
11:39Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии
11:37США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны
11:36Авиации МЧС не хватает чтобы "прикрыть" всю Россию, заявил Зиничев
11:34Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме
11:34В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев
11:32В Сети оценили рейтинг красивых русских имен по версии немецкого журнала
11:31Медведев встретился с генсеком международного союза электросвязи
Лента новостейМолния