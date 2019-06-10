Суд арестовал первого подозреваемого в убийстве борца в Москве

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест первого из подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

"Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании в отношении одного из задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Ходатайства об аресте еще пяти подозреваемых суд также рассмотрит в понедельник.

В ночь с 7 на 8 июня рядом с прудом в парке на Южнобутовской улице было обнаружено тело Чуева. СК в понедельник сообщил о задержании шестерых подозреваемых.