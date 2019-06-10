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РИА Новости

Суд арестовал первого подозреваемого в убийстве борца в Москве

Вчера, 21:30
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест первого из подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
"Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании в отношении одного из задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Видео допроса подозреваемого в убийстве спортсмена Сергея Чуева
Вчера, 19:01
Опубликовано видео допроса задержанного по делу об убийстве борца в Москве
Ходатайства об аресте еще пяти подозреваемых суд также рассмотрит в понедельник.
В ночь с 7 на 8 июня рядом с прудом в парке на Южнобутовской улице было обнаружено тело Чуева. СК в понедельник сообщил о задержании шестерых подозреваемых.
По данным следствия, Чуев, находясь с девушкой на мосту в парке, сделал замечание компании мужчин, которые "выражались грубой нецензурной бранью и оскорбительно приставали к людям". Между мужчинами возник конфликт. Подозреваемые избили спортсмена, тот упал с моста в воду вместе с одним из нападавших, который продолжал наносить удары. Чуев скончался на месте происшествия. Компания мужчин впоследствии избила девушку потерпевшего и других людей, отдыхающих в парке, добавили в СК.
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