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РИА Новости

Frontex сообщило об улучшении ситуации с мигрантами на границах Евросоюза

Вчера, 21:14
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© AP Photo / Manu BraboМигранты и беженцы на границе Хорватии с Сербией
Мигранты и беженцы на границе Хорватии с Сербией
© AP Photo / Manu Brabo
Мигранты и беженцы на границе Хорватии с Сербией. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Исполнительный директор агентства пограничной и береговой охраны ЕС (Frontex) Фабрис Лежжери заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, что ситуация с нелегальной миграцией на границах Европейского союза "значительно улучшилась".
"В целом с начала года мы зарегистрировали около 30 тысяч случаев незаконного пересечения границ", - приводят слова Лежжери немецкие СМИ. При этом он отметил, что в первой половине 2018 года было зарегистрировано около 60,4 тысячи случаев.
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По словам Лежжери, сейчас "маршрутом №1" является Эгейское море. В прошлом году с января до июля большинство беженцев и мигрантов использовали западный средиземноморский маршрут, чтобы нелегально въехать на территорию ЕС через Испанию. Ситуация изменилась благодаря мерам, принятым властями Испании и Марокко, отмечает Лежжери.
При этом Лежжери не ожидает, что нелегальная миграция прекратится. Он призвал страны Евросоюза тесно сотрудничать со странами происхождения мигрантов и беженцев, чтобы сделать условия проживания в них приемлемыми. "Политика не должна ограничиваться защитой границ", - заключил Лежжери.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
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FrontexЕвросоюзЕвропаВ мире
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