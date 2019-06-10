Frontex сообщило об улучшении ситуации с мигрантами на границах Евросоюза

Мигранты и беженцы на границе Хорватии с Сербией. Архивное фото

Мигранты и беженцы на границе Хорватии с Сербией

© AP Photo / Manu Brabo Мигранты и беженцы на границе Хорватии с Сербией

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Исполнительный директор агентства пограничной и береговой охраны ЕС (Frontex) Фабрис Лежжери заявил в интервью изданию Исполнительный директор агентства пограничной и береговой охраны ЕС (Frontex) Фабрис Лежжери заявил в интервью изданию Welt am Sonntag , что ситуация с нелегальной миграцией на границах Европейского союза "значительно улучшилась".

"В целом с начала года мы зарегистрировали около 30 тысяч случаев незаконного пересечения границ", - приводят слова Лежжери немецкие СМИ. При этом он отметил, что в первой половине 2018 года было зарегистрировано около 60,4 тысячи случаев.

По словам Лежжери, сейчас "маршрутом №1" является Эгейское море. В прошлом году с января до июля большинство беженцев и мигрантов использовали западный средиземноморский маршрут, чтобы нелегально въехать на территорию ЕС через Испанию. Ситуация изменилась благодаря мерам, принятым властями Испании и Марокко, отмечает Лежжери.

При этом Лежжери не ожидает, что нелегальная миграция прекратится. Он призвал страны Евросоюза тесно сотрудничать со странами происхождения мигрантов и беженцев, чтобы сделать условия проживания в них приемлемыми. "Политика не должна ограничиваться защитой границ", - заключил Лежжери.