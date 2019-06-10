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РИА Новости

Посол России в Дохе сообщил о подготовке визита эмира Катара

Вчера, 21:09
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЭмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани . Архивное фото
ДОХА, 10 июн - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани готовится нанести визит в Россию осенью этого года, сообщил в понедельник посол РФ в Катаре Нурмахмад Холов на торжественном вечере по случаю Дня России.
"Крепость отношений между нашими странами подчеркивает интенсивность государственных визитов. Идет подготовка к визиту эмира Катара в Россию, который намечен на осень 2019 года", - сказал посол.
Он напомнил, что в прошлом году правитель Катара дважды посетил Россию, в частности, принял участие в мероприятиях чемпионата мира по футболу.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
24 мая, 15:57
Богданов обсудил с послом Катара двусторонние отношения и Ближний Восток
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КатарРоссияВ мире
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