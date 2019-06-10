Посол России в Дохе сообщил о подготовке визита эмира Катара

ДОХА, 10 июн - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани готовится нанести визит в Россию осенью этого года, сообщил в понедельник посол РФ в Катаре Нурмахмад Холов на торжественном вечере по случаю Дня России.

"Крепость отношений между нашими странами подчеркивает интенсивность государственных визитов. Идет подготовка к визиту эмира Катара в Россию, который намечен на осень 2019 года", - сказал посол.

Он напомнил, что в прошлом году правитель Катара дважды посетил Россию, в частности, принял участие в мероприятиях чемпионата мира по футболу.