Вице-президент Турции заявил о положительном влиянии миграции на экономику

ЖЕНЕВА, 10 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Миграция при эффективном управлении может оказать положительное влияние на экономику государства, в котором проживают мигранты и беженцы, заявил вице-президент Турции Фуат Октай, выступая в понедельник в Женеве на открытии 108-й сессии Международной конференции труда, посвященной 100-летию Международной организации труда (МОТ).

"Мигранты вносят важный вклад в экономику стран, где они проживают, но стереотипы, ксенофобия и дискриминация, с которыми сталкиваются беженцы и мигранты, только ухудшают их и без того плохое положение. Если управлять ею эффективно, миграция может создать взаимовыгодную ситуацию для мигрантов и государств, которые их принимают", - сказал он.

По его словам, правительства должны создавать необходимые условия для проживания мигрантов и бороться с негативным к ним отношением.

Октай напомнил, что сирийский конфликт привел к появлению огромного количества беженцев, по его словам, 4 миллиона из которых в настоящее время находятся на территории Турции. Вице-президент добавил, что Анкара уже потратила на финансовую поддержку этих людей 37 миллиардов долларов, но решение проблемы сирийских мигрантов и беженцев, считает он, не должно зависеть только от одной страны.