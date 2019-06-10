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РИА Новости

Вице-президент Турции заявил о положительном влиянии миграции на экономику

Вчера, 21:06
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ЖЕНЕВА, 10 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Миграция при эффективном управлении может оказать положительное влияние на экономику государства, в котором проживают мигранты и беженцы, заявил вице-президент Турции Фуат Октай, выступая в понедельник в Женеве на открытии 108-й сессии Международной конференции труда, посвященной 100-летию Международной организации труда (МОТ).
"Мигранты вносят важный вклад в экономику стран, где они проживают, но стереотипы, ксенофобия и дискриминация, с которыми сталкиваются беженцы и мигранты, только ухудшают их и без того плохое положение. Если управлять ею эффективно, миграция может создать взаимовыгодную ситуацию для мигрантов и государств, которые их принимают", - сказал он.
По его словам, правительства должны создавать необходимые условия для проживания мигрантов и бороться с негативным к ним отношением.
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Октай напомнил, что сирийский конфликт привел к появлению огромного количества беженцев, по его словам, 4 миллиона из которых в настоящее время находятся на территории Турции. Вице-президент добавил, что Анкара уже потратила на финансовую поддержку этих людей 37 миллиардов долларов, но решение проблемы сирийских мигрантов и беженцев, считает он, не должно зависеть только от одной страны.
В Женеве в понедельник открылась 108-я сессия Международной конференции труда, посвященная 100-летию Международной организации труда. Конференция продлится до 21 июня, в ней принимают участие свыше 40 глав государств и правительств, более 5 тысячи представителей профсоюзов и предпринимателей из 187 стран мира. Российскую делегацию на форуме возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Его выступление запланировано на 11 июня. В этот же день на конференции выступят канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
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