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РИА Новости

В ОБСЕ назвали причину радикализации мигрантов в Европе

Вчера, 20:50
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВерховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер
Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер
© РИА Новости / Антон Денисов
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Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер . Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Неспособность стран Европы вести эффективную политику, чтобы мигранты смогли интегрироваться в европейское общество, может привести к изоляционизму, радикализму и жестокости, заявил РИА Новости верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
"Наплыв мигрантов испытывает способность Европы защищать права человека для всех (людей - ред.) и гарантировать защиту от ненависти, расизма, насилия по отношению ко всем меньшинствам, включая религиозные меньшинства. Недостаток развития и применения долгосрочной политики, которая поощряет интеграцию обществ... в дальнейшем способствуют изоляционизму, который представляет собой благодатную почву для радикализации и насилия", - заявил собеседник агентства.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
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ОБСЕЛамберто ЗаньерЕвропаВ мире
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