В ОБСЕ назвали причину радикализации мигрантов в Европе

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Неспособность стран Европы вести эффективную политику, чтобы мигранты смогли интегрироваться в европейское общество, может привести к изоляционизму, радикализму и жестокости, заявил РИА Новости верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.

"Наплыв мигрантов испытывает способность Европы защищать права человека для всех (людей - ред.) и гарантировать защиту от ненависти, расизма, насилия по отношению ко всем меньшинствам, включая религиозные меньшинства. Недостаток развития и применения долгосрочной политики, которая поощряет интеграцию обществ... в дальнейшем способствуют изоляционизму, который представляет собой благодатную почву для радикализации и насилия", - заявил собеседник агентства.