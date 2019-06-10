В Калужской области подросток изнасиловал шестилетнего мальчика

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Подросток изнасиловал шестилетнего ребенка во время летнего отдыха в Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Летом прошлого года 14-летний житель Подмосковья приехал с родителями на дачу. По словам друзей, он был необщительным и все время проводил с телефоном. Однажды подросток пригласил одного из мальчиков на прогулку в поле, где и совершил преступление.
Позже следователи извлекли с телефона подростка порнографические материалы, которые он пытался удалить. Расследование уголовного дела завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Подросток содержится под домашним арестом.