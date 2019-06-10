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РИА Новости

В Калужской области подросток изнасиловал шестилетнего мальчика

Вчера, 20:44
65552
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Подросток изнасиловал шестилетнего ребенка во время летнего отдыха в Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Летом прошлого года 14-летний житель Подмосковья приехал с родителями на дачу. По словам друзей, он был необщительным и все время проводил с телефоном. Однажды подросток пригласил одного из мальчиков на прогулку в поле, где и совершил преступление.
Позже следователи извлекли с телефона подростка порнографические материалы, которые он пытался удалить. Расследование уголовного дела завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Подросток содержится под домашним арестом.
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СК РФМосковская областьКалужская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Вот вам и "ЛГБТ Сообщество"
10 июня, 20:57
Vladimir Chawla
3301108
Надо бы блокировать тех кто ставит "нравится" под такими новостями.
10 июня, 20:49
llevone2017
3012022
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