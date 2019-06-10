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РИА Новости

"Ложь вместо извинений": в СБ ООН обсудили избиение россиянина в Косово

Вчера, 21:04
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© AFP 2019 / Hector RetamalНа заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
© AFP 2019 / Hector Retamal
На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Россия ожидала от Косово на заседании Совета Безопасности ООН извинений за избиение своего соотечественника, сотрудника миссии ООН, а получила ложь и инсинуации, заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Перед этим представительница Косово - посол непризнанной республики в США - Влёра Читаку заявила, что российский гражданин Михаил Краснощеков "мешал действиям полиции", "перегораживал машиной Миссии ООН дорогу полиции" и "отказывался предъявить удостоверение", а со здоровьем избитого россиянина "ничего серьезного" не случилось.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Вчера, 18:25
В ООН заявили, что власти Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии
Полянский отметил, что Читаку подала "совершенно лишенную здравого смысла версию действий сотрудника МООНК Краснощекова".
"Получается, что он валил деревья для баррикад, аккуратно положил бензопилу в багажник, встал перед баррикадами, еще и отказался предъявлять удостоверение сотрудника", - сказал он.

"Мы внимательно выслушали выступление госпожи Влёры Читаку, ее, честно говоря, благодарить не за что, разве что за красноречивый пример лжи, инсинуаций и разжигающих ненависть расистских исторических фантазий, недостойных зала заседаний", - сказал Полянский.

Он добавил, что в России ждали извинений "за разбойничьи действия" полиции Косово.
Дипломат отметил, что расследование инцидента с избиением россиянина доверили "самой жесткой полиции, которая, как мы понимаем, сама же и является его виновником".
"Предложение искать правды у косовских полицейских беспредельщиков, которые, сознательно избивая ооновца, попрали все писаные и неписаные нормы, а затем занялись фальсификацией картины событий при поддержке и участии высших руководителей Косово, звучит абсурдно и издевательски", - заключил Полянский.
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице
Вчера, 18:55
Избитые в Косово сотрудники ООН выполняли задание, заявили в организации
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.
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Дмитрий ПолянскийКосовоООНРоссияВ мире
Популярные комментарии
То, что косовцы перед русским не собираются извинятся - это понятно. Почему наша полиция, при подобном поведении, перед СВОИМИ гражданами не любит извинятся? Это ведь мы ее наняли, дали должности и зарплату через налоги им перечислили?
10 июня, 21:32
ЕЛЕвген Л.Л.
13000043
Сербы потеряли Косово. А причина жить в ЕС. А нам надо в ответ вооружить косовских сербов. Вот тогда ООН встрепенется
10 июня, 22:01
jjuws-w
4201003
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