"Ложь вместо извинений": в СБ ООН обсудили избиение россиянина в Косово

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Россия ожидала от Косово на заседании Совета Безопасности ООН извинений за избиение своего соотечественника, сотрудника миссии ООН, а получила ложь и инсинуации, заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

Перед этим представительница Косово - посол непризнанной республики в США - Влёра Читаку заявила, что российский гражданин Михаил Краснощеков "мешал действиям полиции", "перегораживал машиной Миссии ООН дорогу полиции" и "отказывался предъявить удостоверение", а со здоровьем избитого россиянина "ничего серьезного" не случилось.

Полянский отметил, что Читаку подала "совершенно лишенную здравого смысла версию действий сотрудника МООНК Краснощекова".

"Получается, что он валил деревья для баррикад, аккуратно положил бензопилу в багажник, встал перед баррикадами, еще и отказался предъявлять удостоверение сотрудника", - сказал он.

"Мы внимательно выслушали выступление госпожи Влёры Читаку, ее, честно говоря, благодарить не за что, разве что за красноречивый пример лжи, инсинуаций и разжигающих ненависть расистских исторических фантазий, недостойных зала заседаний", - сказал Полянский.

Он добавил, что в России ждали извинений "за разбойничьи действия" полиции Косово.

Дипломат отметил, что расследование инцидента с избиением россиянина доверили "самой жесткой полиции, которая, как мы понимаем, сама же и является его виновником".

"Предложение искать правды у косовских полицейских беспредельщиков, которые, сознательно избивая ооновца, попрали все писаные и неписаные нормы, а затем занялись фальсификацией картины событий при поддержке и участии высших руководителей Косово, звучит абсурдно и издевательски", - заключил Полянский.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.