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РИА Новости

В доме в Нижнем Тагиле проверят обслуживание газового оборудования после ЧП

Вчера, 20:24
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Прокуратура проверит, когда проводилось обслуживание газового оборудования в доме в Нижнем Тагиле, где в результате хлопка бытового газа произошел пожар, сообщает в понедельник надзорное ведомство Свердловской области.
Ранее сообщалось, что площадь пожара, возникшего после хлопка бытового газа в квартире на четвертом этаже пятиэтажной секции многоуровневого жилого дома, составила 90 квадратных метров. Как сообщало СУСК по Свердловской области, в результате ЧП пострадали три человека - мужчина и две женщины.
"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома. Будет установлено, когда проводилось обслуживание газового оборудования. Точная причина происшествия будет установлена после получения результатов исследований. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Вчера, 20:01
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