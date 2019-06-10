В доме в Нижнем Тагиле проверят обслуживание газового оборудования после ЧП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Прокуратура проверит, когда проводилось обслуживание газового оборудования в доме в Нижнем Тагиле, где в результате хлопка бытового газа произошел пожар, сообщает в понедельник надзорное ведомство Свердловской области.

Ранее сообщалось, что площадь пожара, возникшего после хлопка бытового газа в квартире на четвертом этаже пятиэтажной секции многоуровневого жилого дома, составила 90 квадратных метров. Как сообщало СУСК по Свердловской области, в результате ЧП пострадали три человека - мужчина и две женщины.