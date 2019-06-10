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РИА Новости

За пост премьера Британии будут бороться десять кандидатов

Вчера, 20:14
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ЛОНДОН, 10 июн – РИА Новости, Мария Табак. За пост лидера британской Консервативной партии и премьер-министра будут бороться 10 кандидатов, объявил в понедельник вечером управляющий комитет партии.
В списке кандидатов значатся имена экс-главы МИД Бориса Джонсона, министра природных ресурсов Майкла Гоува, экс-лидера палаты общин Андреа Лидсом, действующего главы МИД Джереми Ханта, экс-министра по вопросам Brexit Доминика Рааба, министра международного развития Рори Стюарта, главы МВД Саджида Джавида, министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, министра труда и пенсий Эстер Макви и представителя Минфина при палате общин Марка Харпера.
Лидерами гонки, по мнению букмекеров и политологов, являются Джонсон, Хант, Рааб и Гоув.
Как ожидается, процесс выборов завершится во второй половине июля. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, в пятницу официально сложившая полномочия лидера партии.
Терреза Инкогнита. Премьер Британии официально стала хромой уткой
7 июня, 16:59
Терреза Инкогнита. Премьер Британии официально стала "хромой уткой"За две недели, что прошли после ее последнего "прости", ей перемыли косточки неоднократно. Но так и не нашли, за счет чего она собиралась затмить Маргарет Тэтчер. Впрочем, кое в чем она ее повторила.
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Тереза МэйКонсервативная партия ВеликобританииВеликобританияВ мире
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