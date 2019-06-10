За пост премьера Британии будут бороться десять кандидатов

Терреза Инкогнита. Премьер Британии официально стала "хромой уткой" За две недели, что прошли после ее последнего "прости", ей перемыли косточки неоднократно. Но так и не нашли, за счет чего она собиралась затмить Маргарет Тэтчер. Впрочем, кое в чем она ее повторила.