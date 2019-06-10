Роухани призвал ЕС противодействовать экономическому давлению США на Иран

ТЕГЕРАН, 10 июн - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в ходе переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом призвал Европу противодействовать "экономическому терроризму" США против ИРИ.

"Ожидаем от Европы проявления твердости и сопротивления экономическому терроризму США против Ирана", - приводятся слова Роухани на его официальном сайте.

По его словам, "война", начатая США год назад против Ирана, - ни в чьих интересах, а санкции, вводимые Вашингтоном против Тегерана, не поставят страну в тупик.

В то же время президент Ирана упрекнул Европу за отсутствие реакции на действия США, отметив, что спустя год после выхода Вашингтона из ядерной сделки в Тегеране так и не увидели от Европы серьезных мер в этом направлении.

В свою очередь, глава МИД ФРГ назвал односторонний выход США из ядерной сделки ошибкой, заявив, что у Берлина и Вашингтона есть разногласия во взглядах относительно американской политики против Ирана.

"Тот, кто знаком с историей Ирана, хорошо знает, что от стратегии максимального давления против иранской нации никогда нет отдачи", - сказал Маас, чьи слова также приводятся на сайте президента Ирана.

Маас также отметил, что страны Европы предпринимают усилия по сохранению ядерной сделки и работают над механизмом INSTEX для того, чтобы развивать экономическое сотрудничество с Ираном.

Восьмого мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий обязательств - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.