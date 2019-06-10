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РИА Новости

Роухани призвал ЕС противодействовать экономическому давлению США на Иран

Вчера, 20:05
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Ирана Хасан Роухани . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 июн - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в ходе переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом призвал Европу противодействовать "экономическому терроризму" США против ИРИ.
"Ожидаем от Европы проявления твердости и сопротивления экономическому терроризму США против Ирана", - приводятся слова Роухани на его официальном сайте.
По его словам, "война", начатая США год назад против Ирана, - ни в чьих интересах, а санкции, вводимые Вашингтоном против Тегерана, не поставят страну в тупик.
В то же время президент Ирана упрекнул Европу за отсутствие реакции на действия США, отметив, что спустя год после выхода Вашингтона из ядерной сделки в Тегеране так и не увидели от Европы серьезных мер в этом направлении.
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В свою очередь, глава МИД ФРГ назвал односторонний выход США из ядерной сделки ошибкой, заявив, что у Берлина и Вашингтона есть разногласия во взглядах относительно американской политики против Ирана.
"Тот, кто знаком с историей Ирана, хорошо знает, что от стратегии максимального давления против иранской нации никогда нет отдачи", - сказал Маас, чьи слова также приводятся на сайте президента Ирана.
Маас также отметил, что страны Европы предпринимают усилия по сохранению ядерной сделки и работают над механизмом INSTEX для того, чтобы развивать экономическое сотрудничество с Ираном.
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Восьмого мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий обязательств - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе, в случае если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
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