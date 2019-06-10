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РИА Новости

Голикова назвала стоимость полноправного членства России в ЦЕРН

Вчера, 20:05
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Полноправное участие России в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) будет стоить около 115 миллионов долларов в год, заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По всем переговорам, которые сегодня прошли, в том числе с руководством ЦЕРНа, мы видим прямую заинтересованность в том, чтобы Россия была полноправным участником", - сказала она, уточнив, что на данный момент РФ имеет статус особого наблюдателя, такой же статус имеют США и Япония.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Вчера, 19:49
Глава ЦЕРН заявила о желании привлечь Россию к модернизации коллайдера
"Если говорить о возможной стоимости, то это зависит от валового внутреннего продукта страны, потому что от этого считается процент. Мы так приблизительно прикинули, что в год в сегодняшних условиях нам это будет стоить порядка 115 миллионов долларов, но мы думаем, что мы сейчас отработаем такой подход, имея в виду все-таки (то), какие дополнительные преференции мы получим, все-таки если сравнивать сегодняшний особый статус наблюдателя с полноценным участием", - добавила она.
Ранее в понедельник премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российские власти намерены участвовать во второй фазе модернизации Большого адронного коллайдера. Голикова в разговоре с журналистами отметила, что соответствующее соглашение будет готово к середине 2020 года.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Вчера, 19:26
Россия готова участвовать в модернизации Большого адронного коллайдера
"Там потребуются небольшие финансовые ресурсы в дополнение к тем, которые есть, но они не такие большие, как полное участие", - заключила она.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. Большой адронный коллайдер (БАК) создан ЦЕРН при участии физиков из многих стран, в том числе из России. БАК - ускоритель заряженных частиц на так называемых встречных пучках протонов и тяжелых ионов. С помощью БАК удалось сделать одно из важных открытий в современной физике - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
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Татьяна ГоликоваРоссияРИА Наука
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