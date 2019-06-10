Голикова назвала стоимость полноправного членства России в ЦЕРН

ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Полноправное участие России в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) будет стоить около 115 миллионов долларов в год, заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По всем переговорам, которые сегодня прошли, в том числе с руководством ЦЕРНа, мы видим прямую заинтересованность в том, чтобы Россия была полноправным участником", - сказала она, уточнив, что на данный момент РФ имеет статус особого наблюдателя, такой же статус имеют США и Япония.

"Если говорить о возможной стоимости, то это зависит от валового внутреннего продукта страны, потому что от этого считается процент. Мы так приблизительно прикинули, что в год в сегодняшних условиях нам это будет стоить порядка 115 миллионов долларов, но мы думаем, что мы сейчас отработаем такой подход, имея в виду все-таки (то), какие дополнительные преференции мы получим, все-таки если сравнивать сегодняшний особый статус наблюдателя с полноценным участием", - добавила она.

Ранее в понедельник премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российские власти намерены участвовать во второй фазе модернизации Большого адронного коллайдера. Голикова в разговоре с журналистами отметила, что соответствующее соглашение будет готово к середине 2020 года.

"Там потребуются небольшие финансовые ресурсы в дополнение к тем, которые есть, но они не такие большие, как полное участие", - заключила она.