В ОБСЕ призвали Косово и Сербию к диалогу

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Поддержание диалога между Косово и Сербией - единственный способ снизить напряженность и улучшить положение проживающих там меньшинств, сообщил РИА Новости верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.

"Диалог, как между Приштиной и Белградом, так и внутри сообществ в Косово, – единственный способ разрешить (проблему) напряженности и улучшить положение проживающих там групп меньшинств", - заявил Заньер.

Он отметил, что в Косово уже существуют механизмы защиты прав всех групп населения, однако для их функционирования необходимы "сильная политическая воля и последовательная стратегия, поддерживаемая международным сообществом".

"Положения, относящиеся к использованию языка, государственной службе и доступа к правосудию, особенно важны для улучшения благополучия всех сообществ в Косово", - добавил Заньер.

Сербы являются самой крупной группой меньшинств, проживающих на территории Косово, их число достигает 150 тысяч человек.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в четверг, 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.