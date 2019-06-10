Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T20:03Z
https://ria.ru/20190610/1555462142.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ОБСЕ призвали Косово и Сербию к диалогу

Вчера, 20:03
253
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Поддержание диалога между Косово и Сербией - единственный способ снизить напряженность и улучшить положение проживающих там меньшинств, сообщил РИА Новости верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
"Диалог, как между Приштиной и Белградом, так и внутри сообществ в Косово, – единственный способ разрешить (проблему) напряженности и улучшить положение проживающих там групп меньшинств", - заявил Заньер.
Он отметил, что в Косово уже существуют механизмы защиты прав всех групп населения, однако для их функционирования необходимы "сильная политическая воля и последовательная стратегия, поддерживаемая международным сообществом".
"Положения, относящиеся к использованию языка, государственной службе и доступа к правосудию, особенно важны для улучшения благополучия всех сообществ в Косово", - добавил Заньер.
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
Вчера, 19:54
Косово продолжает настаивать на уголовном преследовании сотрудников ООН
Сербы являются самой крупной группой меньшинств, проживающих на территории Косово, их число достигает 150 тысяч человек.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в четверг, 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Вчера, 18:25
В ООН заявили, что власти Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии
001112
Обсудить 2
Спортсмены и команды
Косово
ОБСЕЛамберто ЗаньерСербияВ мире
Рекомендуем
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
Косово продолжает настаивать на уголовном преследовании сотрудников ООН
РИА
Новости
За пост премьера Британии будут бороться десять кандидатов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о важности восстановления прав российской делегации в ПАСЕ
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД надеется, что власти в Киеве не будут искать поводы для срыва Минска-2
Лента
новостей
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани призвал ЕС противодействовать экономическому давлению США на Иран
Представитель России в ООН назвал действия полиции в Косово провокационными
Флаг США у здания министерства юстиции в Вашингтоне
Минюст США согласился передать конгрессу документы по расследованию Мюллера
Рига
В ОБСЕ оценили языковую реформу в Латвии
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН заявили, что власти Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии
Вице-президент Турции заявил о положительном влиянии миграции на экономику
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице
Избитые в Косово сотрудники ООН выполняли задание, заявили в организации
В американском Сент-Луисе в результате стрельбы погибла трехлетняя девочка
Эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
Посол России в Дохе сообщил о подготовке визита эмира Катара
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп
Трамп и Абэ обсудят денуклеаризацию КНДР на G20, заявил Госдеп
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Медведев пообещал российским ученым в ЦЕРН нарастить финансирование
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
11:50В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
11:45Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы
11:43В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек на пешеходном переходе
11:41Стал известен самый дорогой бренд в мире
11:39Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии
11:37США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны
11:36Авиации МЧС не хватает чтобы "прикрыть" всю Россию, заявил Зиничев
11:34Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме
11:34В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев
11:32В Сети оценили рейтинг красивых русских имен по версии немецкого журнала
11:31Медведев встретился с генсеком международного союза электросвязи
Лента новостейМолния