Глава УАЗа и Ford Sollers стал гендиректором производителя Aurus

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новым гендиректором производителя президентского лимузина из проекта "Кортеж" Aurus назначен глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов, сообщил РИА Новости представитель Минпромторга РФ.

"С 1 июня 2019 года генеральным директором ООО "Аурус" был назначен Адиль Ширинов, который сменил на своем посту Герхарда Хильгерта, возглавлявшего компанию с 2018 года. Адиль Ширинов является одним из лучших специалистов в автомобильной отрасли России, а его профессиональный опыт и знания позволят вывести новый российский бренд Aurus на новый этап развития", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, Адиль Ширинов отметил, что для него является большой честью приглашение присоединиться к команде Aurus. "Считаю, что в рамках реализации проекта по созданию новых российских автомобилей Aurus была проделана огромная работа и создана профессиональная команда, способная разработать и освоить в производстве новую современную автомобильную платформу", - сказал он.