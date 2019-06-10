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РИА Новости

Глава УАЗа и Ford Sollers стал гендиректором производителя Aurus

Вчера, 20:24
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© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкАдиль Ширинов
Адиль Ширинов
© РИА Новости / Виталий Безруких
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новым гендиректором производителя президентского лимузина из проекта "Кортеж" Aurus назначен глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов, сообщил РИА Новости представитель Минпромторга РФ.
"С 1 июня 2019 года генеральным директором ООО "Аурус" был назначен Адиль Ширинов, который сменил на своем посту Герхарда Хильгерта, возглавлявшего компанию с 2018 года. Адиль Ширинов является одним из лучших специалистов в автомобильной отрасли России, а его профессиональный опыт и знания позволят вывести новый российский бренд Aurus на новый этап развития", - сказал собеседник агентства.
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В свою очередь, Адиль Ширинов отметил, что для него является большой честью приглашение присоединиться к команде Aurus. "Считаю, что в рамках реализации проекта по созданию новых российских автомобилей Aurus была проделана огромная работа и создана профессиональная команда, способная разработать и освоить в производстве новую современную автомобильную платформу", - сказал он.
"Сейчас перед нами стоит амбициозная задача по развитию индустриального проекта Aurus в целях увеличения объема выпуска автомобилей, а также созданию сети продаж и сервисной поддержки клиентов в соответствии с требуемыми стандартами качества. Новые российские автомобили класса "люкс" являются символом возрождения российского автопрома и этапом перехода в современное русло создания новых отечественных автомобилей, соответствующих мировым стандартам", - отметил Ширинов.
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