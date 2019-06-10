Косово продолжает настаивать на уголовном преследовании сотрудников ООН

ООН, 10 июн - РИА Новости. Власти непризнанной республики Косово продолжают настаивать на уголовном преследовании членов миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова и его коллеги Деяне Димовиче, соответствующие запросы получает всемирная организация, сообщил на заседании Совбеза замгенсека по правовым вопросам и юрисконсульт организации Мигель де Серпа Суареш.

Россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции албанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Сейчас он проходит лечение в Белграде.

"Насколько мы понимаем, обоим сотрудникам по-прежнему грозит возможность уголовного судопроизводства в Косово", - сказал Суареш.

Он пояснил, что "относительно господина Краснощекова, МООНК получает от главного прокурора муниципалитета Митровице/Митровицы просьбу в снятии иммунитета, хотя там и неправильно указана его фамилия".

"Просьба подается в связи с обвинениями в соучастии в воспрепятствовании должностным лицам, в исполнении служебных обязанностей и в "участии в толпе, совершающей уголовное преступление и хулиганство", - пояснил замгенсека.

Он добавил, что его канцелярия рассматривает данный запрос.

В свою очередь посол Косово в США Влёра Читаку, выступая в Совбезе, заявила, что Краснощеков "добровольно стал щитом для банд, против которых проводилась полицейская операция". Кроме того, по ее словам, россиянин "использовал автомобиль миссии ООН, чтобы создать баррикады во время полицейской операции".

Читаку заявила членам Совбеза, что, по ее мнению, со здоровьем Краснощекова "ничего серьезного" не произошло.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.