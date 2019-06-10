Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T19:54Z
https://ria.ru/20190610/1555462032.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150100/25/1501002594_0:3:3634:2047_1036x0_80_0_0_9bc86510a661e966f9f0d876c5c78736.jpg
РИА Новости

Косово продолжает настаивать на уголовном преследовании сотрудников ООН

Вчера, 19:54
1310
© РИА Новости / Flickr МИД России / Перейти в фотобанкЗал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
© РИА Новости / Flickr МИД России
Перейти в фотобанк
ООН, 10 июн - РИА Новости. Власти непризнанной республики Косово продолжают настаивать на уголовном преследовании членов миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова и его коллеги Деяне Димовиче, соответствующие запросы получает всемирная организация, сообщил на заседании Совбеза замгенсека по правовым вопросам и юрисконсульт организации Мигель де Серпа Суареш.
Россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции албанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Сейчас он проходит лечение в Белграде.
"Насколько мы понимаем, обоим сотрудникам по-прежнему грозит возможность уголовного судопроизводства в Косово", - сказал Суареш.
Он пояснил, что "относительно господина Краснощекова, МООНК получает от главного прокурора муниципалитета Митровице/Митровицы просьбу в снятии иммунитета, хотя там и неправильно указана его фамилия".
"Просьба подается в связи с обвинениями в соучастии в воспрепятствовании должностным лицам, в исполнении служебных обязанностей и в "участии в толпе, совершающей уголовное преступление и хулиганство", - пояснил замгенсека.
Он добавил, что его канцелярия рассматривает данный запрос.
В свою очередь посол Косово в США Влёра Читаку, выступая в Совбезе, заявила, что Краснощеков "добровольно стал щитом для банд, против которых проводилась полицейская операция". Кроме того, по ее словам, россиянин "использовал автомобиль миссии ООН, чтобы создать баррикады во время полицейской операции".
Читаку заявила членам Совбеза, что, по ее мнению, со здоровьем Краснощекова "ничего серьезного" не произошло.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Вчера, 18:25
В ООН заявили, что власти Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице
Вчера, 18:55
Избитые в Косово сотрудники ООН выполняли задание, заявили в организации
00003311
Обсудить 4
Спортсмены и команды
Косово
Задержание россиянина в КосовоООНВ мире
Рекомендуем
На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
"Ложь вместо извинений": в СБ ООН обсудили избиение россиянина в Косово
РИА
Новости
Рига
В ОБСЕ оценили языковую реформу в Латвии
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Михаил Музраев
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Лента
новостей
Американка сняла на видео эльфа около своего дома
Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН заявили, что власти Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице
Избитые в Косово сотрудники ООН выполняли задание, заявили в организации
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
Цивилев отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
Бари Алибасов
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о важности восстановления прав российской делегации в ПАСЕ
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Пять европейских стран поддержали парламент Молдавии
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Суд оправдал полковника Захарченко по ключевому обвинению
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала стоимость полноправного членства России в ЦЕРН
Посол США в России Джон Хантсман
СМИ узнали, что посол США в России к концу года оставит свой пост
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
11:50В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
11:45Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы
11:43В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек на пешеходном переходе
11:41Стал известен самый дорогой бренд в мире
11:39Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии
11:37США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны
11:36Авиации МЧС не хватает чтобы "прикрыть" всю Россию, заявил Зиничев
11:34Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме
11:34В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев
11:32В Сети оценили рейтинг красивых русских имен по версии немецкого журнала
11:31Медведев встретился с генсеком международного союза электросвязи
Лента новостейМолния