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РИА Новости

Глава ЦЕРН заявила о желании привлечь Россию к модернизации коллайдера

Вчера, 19:49
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Гендиректор ЦЕРН Фабиола Джанотти на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявила о желании привлечь РФ к модернизации адронного коллайдера и созданию еще большего ускорителя.
"Россия уже десятилетие является надежным партнером, на которого мы можем положиться. Многие инженеры, физики, ученые, техники работают в ЦЕРН. Я надеюсь, что продолжится наше серьезное и тесное партнерство и мы будем даже более амбициозны в будущем", - сказала Джанотти.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Вчера, 19:26
Россия готова участвовать в модернизации Большого адронного коллайдера
"Нам нужно модернизировать наш коллайдер и мы хотим создать еще больший ускоритель - кольцо будет 100 километров, а не 27. Нам, конечно, нужна помощь, содействие наших сильных партнеров по всему миру, Россия является одним из таких надежных партнеров. Нам нужны ваши технологии, ноу-хау, ваши ученые. Мы надеемся, что сможем с вами продолжить работать сообща", - добавила гендиректор ЦЕРН.
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Женева (кантон)Дмитрий МедведевРоссияРИА Наука
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