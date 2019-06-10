Глава ЦЕРН заявила о желании привлечь Россию к модернизации коллайдера

ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Гендиректор ЦЕРН Фабиола Джанотти на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявила о желании привлечь РФ к модернизации адронного коллайдера и созданию еще большего ускорителя.
"Россия уже десятилетие является надежным партнером, на которого мы можем положиться. Многие инженеры, физики, ученые, техники работают в ЦЕРН. Я надеюсь, что продолжится наше серьезное и тесное партнерство и мы будем даже более амбициозны в будущем", - сказала Джанотти.
"Нам нужно модернизировать наш коллайдер и мы хотим создать еще больший ускоритель - кольцо будет 100 километров, а не 27. Нам, конечно, нужна помощь, содействие наших сильных партнеров по всему миру, Россия является одним из таких надежных партнеров. Нам нужны ваши технологии, ноу-хау, ваши ученые. Мы надеемся, что сможем с вами продолжить работать сообща", - добавила гендиректор ЦЕРН.