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РИА Новости

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

Вчера, 19:47
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бари Алибасов ненадолго пришел в сознание сегодня утром. Об этом телеканалу "360" сообщил сын продюсера.
"Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул", — заявил Алибасов-младший.
По его словам, врачи перестали давать пациенту препараты, которые погружают организм в медикаментозный сон. При этом, по расчетам докторов, продюсер уже должен был очнуться, однако этого не произошло.
"И вот он сейчас не просыпается, и мы переживаем. Потому что он уже должен быть в сознании, по-хорошему, а он не включается", — цитирует сына продюсера Пятый канал.
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Кроме того, заживление ожогов осложняется из-за шрама на животе у Алибасова.
"Его тридцать лет назад в живот пырнули, и этот шрам не дает ожогу зажить в кишечнике", — пояснил сын продюсера.
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком. Медики диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей и кишечника. По словам его сына, один из ожогов зарастает неправильно. Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сообщил РИА Новости, что, возможно, Алибасов никогда не сможет глотать самостоятельно.
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Бари АлибасовШоу-бизнес
Популярные комментарии
Ну что же ,дорогие товарищи,давайте сбрасываться Бари на хорошее лечение.
10 июня, 20:12
mr.imenno
41422525
Это англичане отравили Барри Алибасова, так как он перешел дорогу П.Маккартни....надо выслать всех англичан и заявить о применении химического оружия "крот" в ООН !!!
10 июня, 21:15
Pablo Polpotoff
26101006
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