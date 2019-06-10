Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бари Алибасов ненадолго пришел в сознание сегодня утром. Об этом телеканалу "360" сообщил сын продюсера.
"Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул", — заявил Алибасов-младший.
По его словам, врачи перестали давать пациенту препараты, которые погружают организм в медикаментозный сон. При этом, по расчетам докторов, продюсер уже должен был очнуться, однако этого не произошло.
"И вот он сейчас не просыпается, и мы переживаем. Потому что он уже должен быть в сознании, по-хорошему, а он не включается", — цитирует сына продюсера Пятый канал.
Кроме того, заживление ожогов осложняется из-за шрама на животе у Алибасова.
"Его тридцать лет назад в живот пырнули, и этот шрам не дает ожогу зажить в кишечнике", — пояснил сын продюсера.
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком. Медики диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей и кишечника. По словам его сына, один из ожогов зарастает неправильно. Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сообщил РИА Новости, что, возможно, Алибасов никогда не сможет глотать самостоятельно.