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РИА Новости

Лавров заявил о важности восстановления прав российской делегации в ПАСЕ

Вчера, 19:40
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в ПАСЕ в полном объеме, сообщили в МИД РФ.
Телефонный разговор состоялся 10 июня.
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"Была обсуждена ситуация в ПАСЕ в преддверии летней сессии Ассамблеи (24-28 июня). Министр подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в ПАСЕ в полном объеме и без изъятий, что соответствует духу и букве Устава Совета Европы и решений, принятых на сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 17 мая сего года. Сергей Лавров также высоко оценил вклад ответственных членов КМСЕ в разработку и принятие указанного решения", - отметили в российском дипведомстве.
"С российской стороны была подтверждена заинтересованность в продолжении многопрофильного сотрудничества в рамках Совета Европы, чьи юридические инструменты составляют основу общеевропейского правового пространства", - добавили в МИД РФ.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Лилиан Мори ПаскьеСергей ЛавровМИД РФЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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