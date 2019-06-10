Лавров заявил о важности восстановления прав российской делегации в ПАСЕ

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в ПАСЕ в полном объеме, сообщили в МИД РФ.

"Была обсуждена ситуация в ПАСЕ в преддверии летней сессии Ассамблеи (24-28 июня). Министр подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в ПАСЕ в полном объеме и без изъятий, что соответствует духу и букве Устава Совета Европы и решений, принятых на сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 17 мая сего года. Сергей Лавров также высоко оценил вклад ответственных членов КМСЕ в разработку и принятие указанного решения", - отметили в российском дипведомстве.