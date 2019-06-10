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РИА Новости

Минюст США согласился передать конгрессу документы по расследованию Мюллера

Вчера, 19:28
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© AFP 2019 / Andrew Caballero-ReynoldsФлаг США у здания министерства юстиции в Вашингтоне
Флаг США у здания министерства юстиции в Вашингтоне
© AFP 2019 / Andrew Caballero-Reynolds
Флаг США у здания министерства юстиции в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Минюст США согласился предоставить конгрессу документы, относящиеся к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщил глава юридического комитета палаты представителей Джерольд Надлер.
Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в американские выборы, которые Москва отрицает. Спецпрокурор в апреле завершил расследование, подтвердив обвинения во "вмешательстве". При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Кроме того, Мюллер не сделал однозначного заключения о том, мешал ли Трамп "осуществлению правосудия", то есть расследованию.
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"Министерство согласилось предоставить первый из этих документов сегодня. Все члены комитета - демократы и республиканцы – смогут с ним ознакомиться", - говорится в заявлении Надлера.
Он уточнил, что речь идет в первую очередь о "ключевых уликах" по поводу того, мешал ли президент Дональд Трамп "осуществлению правосудия".
Надлер также пригрозил, что если минюст не предоставит все необходимые конгрессменам документы, они будут обращаться в суд и применять к ведомству "другие средства".
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