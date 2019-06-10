Россия готова участвовать в модернизации Большого адронного коллайдера

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве

ЖЕНЕВА, 10 июн — РИА Новости. Российские власти намерены участвовать во второй фазе модернизации Большого адронного коллайдера, заявил премьер Дмитрий Медведев.

"Фундаментальные, прорывные открытия, технические решения типа коллайдера высшей степени сложности, когда нужно, по сути, создать город под землей, они возможны только при соединении усилий", — сказал Медведев на встрече с российскими учеными в Женеве.

По его словам, когда "весь мир задает траекторию движения, мы должны вносить свою лепту".

Премьер отметил, что Россия будет вносить не только научный, но и материальный вклад.

"Безусловно, будет и поддержка второй фазы модернизации Большого адронного коллайдера и того, что связано с повышением светимости. Все деньги для участия во второй фазе мы напрямую сейчас запланировали в бюджете", — сказал Медведев.

По его мнению, это создаст хорошие условия для того, чтобы продолжалось сотрудничество российских физиков в ЦЕРН. Сейчас в Женеве заканчивается первая фаза модернизации коллайдера, в которой участвуют все представленные в ЦЕРН страны.

Ранее на вопрос научного сотрудника Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН Татьяны Харламовой, намерена ли Россия сменить статус наблюдателя в ЦЕРН на полноправное членство, Медведев ответил утвердительно.