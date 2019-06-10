В ОБСЕ оценили языковую реформу в Латвии

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Образовательная реформа в Латвии, связанная с переводом школ национальных меньшинств полностью на латышский язык обучения, представляет собой уход от сложившейся хорошо функционирующей модели двуязычного образования, заявил РИА Новости верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер.

"В Латвии, которую я посещал в марте, я осознаю намеченные цели образовательной реформы, которая, однако, представляет собой уход от ранее хорошо функционирующей модели двуязычного образования, основанная на рекомендации моей организации", - заявил Заньер.

Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019/2020 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.

В апреле 2019 года Конституционный суд Латвии признал соответствующим конституции решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, полностью на латышский язык обучения.